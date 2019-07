Cinema all'aperto: tutti i film di questa settimana a Bologna e dintorni

Metti cinque giorni di settimana all'insegna del cinema all'aria aperta: a Bologna e dintorni le occasioni per vedere dei bei film sotto le stelle sono tante. Ecco le proiezioni di questa settimana.

Il programma di questa settimana in Piazza Maggiore: tutte le proiezioni alle ore 21.45, ingresso gratuito.

Lunedì 8 luglio, per la rassegna Schermi e Lavagne alle 21.45 "Dilili a Parigi" (Fra-Ger-Bel/2018) di M. Ocelot (95’)

Introduce Michel Ocelot.

Martedì 9 luglio, Tris Truffaut: "I quattrocento colpi" (Fra/1959) di F. Truffaut (99’)

Mercoledì 10 luglio, sempre alle 21.45 "Jules e Jim" (Fra/1962) di F. Truffaut (105’)

Giovedì 11 luglio, Cinema del presente, ore 21.45 "La forma dell'acqua" (USA/2017) di G. Del Toro (123’)

Venerdì 12 luglio, per la rassegna Tris Truffaut: "La donna della porta accanto" (Fra/1981) di F. Truffaut (106’)

Lunedì 8 luglio alle 21.45 BOHEMIAN RHAPSODY (GB-USA/2018) di Bryan Singer (134'). Premio Oscar 2019 per il miglior attore protagonista, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, Golden Globe per il miglior film drammatico e miglior attore in film drammatico

Martedì 9 luglio TROPPA GRAZIA (Italia-Grecia-Spagna/2018) di Gianni Zanasi (110'). Incontro con Gianni Zanasi e lo sceneggiatore Michele Pellegrini

Mercoledì 10 luglio ore 21.45 IL TRADITORE (Italia/2019) di Marco Bellocchio (135'). Incontro con Marco Bellocchio

Giovedì 11 luglio SULLA MIA PELLE (Italia/2018) di Alessio Cremonini (100'). Incontro con Alessio Cremonini. David di Donatello 2019 per miglior attore, miglior regista emergente, miglior produzione e David Giovani

Venerdì 12 luglio VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ (USA/2018) di Julian Schnabel (110'). Coppa Volpi alla 75a edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

Mercoledì 11 luglio ore 21.30. Azienda agricola di Alfredo e Renato Bosi, via Casetti, 13 - Anzola dell'Emilia Il film di questa settimana è "Manchester by the Sea" di Kenneth Lonergan con Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Matthew Broderick, Gretchen Mol, Kara Hayward, Tate Donovan, Heather Burns, Josh Hamilton, Erica McDermott, Lucas Hedges. Lee lavora come factotum in un grande condominio di Boston, abita in un appartamento poco più grande di una stanza ed è solo per la maggior parte del tempo. La sua vita non è stata sempre così, in un passato che sembra ormai lontanissimo Lee aveva una moglie e tre figli quando ancora viveva a Manchester. E' un passato a cui Lee ha dovuto e voluto dire addio e al quale non farebbe mai ritorno se non fosse per un'inaspettata telefonata in cui gli comunicano che suo fratello è morto e che deve recarsi a Manchester per espletare alcune formalità. Ad attenderlo però non c'è solo la burocrazia, quella capace di intromettersi anche nei momenti più intimi, ma c'è anche suo nipote Patrick di cui sarà proprio Lee a doversi occupare diventandone il tutore, secondo le ultime volontà del fratello. Ma Lee non è pronto ad affrontare questo cambiamento, non tanto per Patrick, quanto perché la ferita legata al suo passato non è affatto superata. In pochi giorni Lee deve confrontarsi con eventi e persone che ha scelto di dimenticare. Alla fine della proiezione, specialità gastronomiche e vino per tutti i presenti. In caso di maltempo la proiezione sarà assicurata al coperto per max 50 posti

Dal 4 al 25 luglio tutti i giovedì il CentroNova diventa un cinema all’aperto! Giovedì 11 il film "Oceania"

Cinque grandi film da vedere all’aperto, gratuitamente, godendo la freschezza dell’estate in Appennino. Organizzata dal Comune di CastigIione dei Pepoli in collaborazione con la Pro Loco di Castiglione e l’Associazione Culturale Officina 15, la rassegna è diretta dallo scrittore Marco Nucci e dall’assessore comunale Davide Mazzoni. Tutti i film avranno inizio alle 21,15. Si comincia il 2 luglio con un film di animazione imperdibile per le famiglie, “Coco” (Lee Unkrich e Adrian Molina, Usa 2017) nel piazzare di via Pepoli. Secondo appuntamento il 9 luglio con il film fantastico “La forma dell’acqua” (Guillermo del Toro, Usa 2017) premiato con quattro oscar (miglior film, migliore regia, colonna sonora e scenografia) e il Leone d’oro a Venezia. Il film sarà proiettato nel parco della Rimembranza.

