Cinema all'aperto: i film da non perdere questa settimana

Da lunedì a venerdì, ogni sera è buona per il cinema all'aperto. Dal pieno centro storico di Bologna alla provincia, tutte le occasioni per vedere i migliori film e conoscere dal vivo i registi e gli attori, che spesso presenziano alle proiezioni.

Green Book, il film premio Oscar all'Arena Puccini

Lunedì 15 luglio all' Arena Puccini (21.45) "Green Book (USA/2018) di Peter Farrelly (130'). Premio Oscar 2019 per miglior film, migliore attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale, Golden Globe 2018 per il miglior attore non protagonista, miglior commedia

Classici anni '90: "Forrest gump" in Piazza Maggiore

Martedì 16 luglio in Piazza Maggiore (sempre alle 21,45) il film Forrest Gump (USA/1994) di R. Zemeckis (142’). Precede la premiazione del concorso La Grande Occasione premio Canon dedicato a videomaker e filmmaker

"Bentornato Presidente" di Fontana e Stasi

Martedì 16 luglio all'Arena Puccini (21.45)il film "Bentornato Presidente" (Italia/2019) di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi (96'). Incontro con Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi prima della proiezione.

"Un uomo, una donna", il regista Lelouch presenta il suo film

Per la serie Ritrovati e Restaurati il 17 luglio alle 21.45 "Un uomo, una donna" (Fra/1966) di C. Lelouch (102’). Introducono Claude Lelouch e Thierry Frémaux. Sempre in Piazza Maggiore per la rassegna "Sotto le stelle del cinema".

"Il Campione": il regista presenta il film Nastro d'Argento

Mercoledì 17 luglio all'Arena Puccini (ore 21.45) "Il Campione" (Italia/2019) di Leonardo D'Agostini (105'). Incontro con Leonardo D'Agostini. Mercoledì per la rassegna “Accadde domani”, il regista presenta il suo lungometraggio Il campione, con cui ha vinto il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. La storia di un’amicizia molto particolare, quella tra un calciatore ribelle e un umile professore del liceo. Mercoledì 17 luglio alle ore 21.45, l’Arena Puccini di Bologna, il cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario promosso da Fondazione Cineteca di Bologna insieme a Itc Movie (via Sebastiano Serlio 25/2), accoglie Leonardo D’Agostini. Per la rassegna “Accadde domani” organizzata insieme alla Fice (Federazione italiana cinema d’essai) Emilia-Romagna, il regista presenterà al pubblico bolognese Il campione, il suo primo lungometraggio che ha ottenuto 4 candidature e vinto il premio ai Nastri d’argento come miglior regista esordiente. La pellicola ha come protagonista Christian (Andrea Carpenzano), una rockstar del calcio tutta genio e sregolatezza. Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricchissimo e viziato, è il nuovo idolo che ha addosso gli occhi dei tifosi di mezzo mondo. Valerio (Stefano Accorsi), solitario e schivo, con problemi economici e un’ombra del passato che incombe sul presente, è il professore che viene assegnato al giovane goleador quando, dopo l’ennesima bravata, il presidente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po’ di disciplina, attraverso una tappa fondamentale per un ragazzo della sua età: l’esame di maturità. I due, che non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro, si troveranno legati a doppio filo, generando un legame che farà crescere e cambiare entrambi.

“Il Campione è un racconto di formazione che alterna registri comici a registri emotivi – spiega Leonardo D’Agostini nelle note di regia –. Mi sono chiesto: cosa succederebbe se un calciatore-ragazzino ricco, viziato, allergico a ogni regola e insegnamento dovesse convivere con chi quelle regole deve fargliele rispettare? E cosa succederebbe se l’uomo che deve insegnargli la disciplina fosse uno che non ha più nulla da chiedere alla vita, perché sente di aver sbagliato tutto e non ha più voglia di ricominciare? Per migliorarsi dovranno superare i limiti e le loro durezze, riconoscere che la ferita che gli provoca dolore è la stessa e dovranno fidarsi l’uno dell’altro. Solo così guadagneranno una nuova forza per affrontare il futuro e la solitudine”.

"La favorita", premio Oscar per la migliore attrice

Giovedì 18 luglio all'Arena Puccini (21.45) "La Favorita". (The Favourite, Irlanda-GB-USA/2018) di Yorgos Lanthimos (120') Premio Oscar per la miglior attrice, Golden Globe per la miglior attrice, Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia. Inghilterra, 18esimo secolo. La regina Anna è una creatura fragile dalla salute precaria e il temperamento capriccioso. Facile alle lusinghe e sensibile ai piaceri della carne, si lascia pesantemente influenzare dalle persone a lei più vicine, anche in tema di politica internazionale. E il principale ascendente su di lei è esercitato da Lady Sarah, astuta nobildonna dal carattere di ferro con un'agenda politica ben precisa: portare avanti la guerra in corso contro la Francia per negoziare da un punto di forza - anche a costo di raddoppiare le tasse sui sudditi del Regno. Il più diretto rivale di Lady Sarah è l'ambizioso politico Robert Harley, che farebbe qualunque cosa pur di accaparrarsi i favori della regina. Ma non sarà lui a contendere a Lady Sarah il ruolo di Favorita: giunge infatti a corte Abigail Masham, lontana parente di Lady Sarah, molto più in basso nel sistema di caste inglese.