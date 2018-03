Grandi avventure e grandi montagne: Banff Mountain Film Festival

Il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy, che dal 2013 porta in Italia i migliori film del Festival del Cinema di Montagna di Banff (Canada), torna a Bologna mercoledì 7 marzo presso il cinema Antoniano, con una nuova selezione di corto e medio metraggi dedicati al mondo della montagna e dell’outdoor.

La serata sarà l’occasione per risvegliare la voglia di avventura, stimolare la creatività e scoprire alcuni tra gli ambienti più selvaggi del pianeta, siano essi dietro casa o nei luoghi più remoti.

Tra i film in programma ricordiamo The Frozen Road – riconosciuto a Banff con una Special Jury Mention – che racconta un viaggio in bicicletta in solitaria, dal Nord del Canada fino al mar glaciale artico, un'avventura anche interiore tra temperature da brivido e enormi spazi vuoti. Safety Third è invece un omaggio a Brad Godbright, climber di molto talento e poca fama, alle prese con il tipo di arrampicata più pericolosa e spettacolare: il free solo. L'area tra Alaska, British Columbia e Yukon è l'ultima frontiera dello sci e dello snowboard estremi: Tsirku racconta il viaggio degli sciatori Sam Anthamatten e Hadley Hammer e lo snowboarder Ralph Backstrom alla ricerca delle linee più spettacolari, sfidando la forza di gravità.

Il programma completo dei film che saranno proiettati nel corso di ogni serata sarà disponibile sul sito al link http://www.banff.it/video-category/film-2018/



I biglietti sono in vendita online sito ufficiale del Banff Mountain Film Festival World Tour Italy al prezzo di 15€ (più diritti di prevendita), presso i punti vendita Vivaticket (elencati a questo link) oppure telefonando al call center 892234. Le proiezioni inizieranno alle ore 20.



Nella realizzazione dell’edizione 2018, il BMFF WT Italy è affiancato dagli sponsor Enervit, La Sportiva, Ferrino, Garmin®, Air Canada, e Buff® e dai partner tecnici Artech Digital Cinema e Vivaticket.