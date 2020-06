"Sotto le stelle del cinema": il programma del cinema in Piazza Maggiore e al BarcArena

Torna anche per questo "strano" 2020 l'appuntamento amatissimo con il grande schermo in Piazza Maggiore: "Sotto le Stelle del Cinema", la rassegna della Cineteca di Bologna che riempie di magia ogni sera d'estate a partire dal 4 luglio e fino al primo di settembre. Presentata in conferenza stampa il 30 giugno dall'assessore Matteo Lepore, dal direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli e dal presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno Vincenzo Naldi (visto che lo schermo si sdoppia e arriva anche alla Barca con le stesse proiezioni di Piazza Maggiore) la rassegna promette bellissimi titoli e nomi importanti fra cui Stefano Accorsi e Sergio Rubini. Quest'anno, con la capienza limitata dalle disposizioni anti-covid, sarà necessario prenotare il proprio posto.

44 serate di cinema e ospiti sul doppio schermo: Piazza Maggiore e BarcArena

Il 4 luglio si parte con il film "Forgotten Front", anticipato da una intro di Alessandro Bergonzoni, il 2 luglio è tempo di una anteprima in arrivo da Cannes, il film giallo "Roubaix, una luce nell'ombra". Il 3 luglio appuntamento con Casinò di Martin Scorsese, il 7 luglio "Cleò, dalle 5 alle 7 di Agnès Varda e a seguire il film di Liliana Cavani "Francesco d'Assisi". La grande novità di quest'anno è che lo schermo di Piazza Maggiore non sarà l'unico: al quartiere Barca (stadio di rugby) un altro maxi schermo proietterà la stessa programmazione per altri 700 spettatori.

La programmazione: dal 4 luglio al 1° settembre 2020

Il 12 luglio il calendario prosegue con "Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo" di Don Siegel e poi ancora "Getaway" (con ospite Stefano Accorsi) a parlare di Steve McQueen e poi il 15 luglio "Frank Costello Faccia d'Angelo" un film del 1967 scritto e diretto dal regista francese Jean-Pierre Melville

Il 16 luglio "Fà la cosa giusta" di Spike Lee con ospiti alcuni giocatori del Bologna FC. Il 18 luglio il film "Le Margheritine" di Vera Chytilova e poi "Orlando" diretto da Sally Potter, tratto dall'omonimo romanzo di Virginia Woolf. Il 20 luglio il primo film di Federico Fellini, lo "Sceicco Bianco". Sarà poi la volta di Marco Bellocchio con "Il Traditore" e a seguire Pink Floyd The Wall. E ancora il film su Nico, la musa di Andy Warhol, "Otto e 1/2" di Fellini presentato da Sergio Rubini.

Il cinema in piazza e alla BarcArena si ferma il 1 e il 2 agosto (per l'evento di celebrazione della Strage di Bologna) per poi riprendere fra omaggi a Franca Valeri e pellicole restaurate come "The Blues Brothers" e "A qualcuno piace caldo".