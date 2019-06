Cinema in piazza Maggiore: via alle proiezioni sotto le stelle, si parte con Martin Scorsese

Da stasera piazza Maggiore si trasforma in uno dei più suggestivi cinema all'aperto d'Italia. A partire dalle 9.45, si anima lo schermo della Cineteca e ad aprire le danza della nuova edizione di "Sotto le stelle del cinema" sarà il nuovo film di Martin Scorsese dedicato a Bob Dylan, Rolling Thunder Revue, che sarà preceduto dalla proiezione delle immagini dea liberazione di Bologna

Gli ospiti attesi per Sotto e "Sotto le stelle del cinema" 2019

In piazza si alterneranno tanti attori e registi di fama internazionale. Da Nicolas Winding Refn (venerdì 21 giugno) che introdurrà la proiezione del suo Drive e Emi De Sica(sabato 22 giugno) per Miracolo a Milano di Vittorio De Sica. Poi sarà la volta di Francis Ford Coppola (venerdì 28 giugno) per Apocalypse Now – Final Cut; Nicolas Seydoux (sabato 29 giugno) per Il piacere di Max Ophüls; Jane Campion (domenica 30 giugno) per Lezioni di piano e la grande Lina Wertmüller (lunedì 1° luglio) per Pasqualino Settebellezze. Ancora Paola Cortellesi e Riccardo Milani (sabato 13 luglio) per Come un gatto in tangenziale; Riccardo Scamarcio (domenica 14 luglio) per Romanzo criminale; Lars Boering (lunedì 15 luglio) per la serata World Press Photo; Claude Lelouche e Thierry Frémaux (mercoledì 17 luglio) per Un uomo, una donna; Antonio e Pupi Avati (martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 luglio) per Noi tre, Le strelle nel fosso e Magnificat; Alice Rohrwacher (sabato 27 luglio) per Lazzaro felice; Matteo Garrone (martedì 30 luglio) per Dogman.

Sempre 'piazza grande' farà da sfond anche al magico appuntamento con "Il Cinema Ritrovato", arrivato alla sua 33ª edizione. 500 film in 9 giorni, da mattina a notte fonda, 6 sale cinematografiche, le proiezioni all’aperto in Piazza Maggiore e il proiettore d’epoca a carbone in Piazzetta Pasolini, per trasformare Bologna nel Paradiso dei cinefili.

In cartellone l’omaggio al grande Eduardo De Filippo, a 35 anni dalla scomparsa, il ritratto di un’icona del cinema mondiale come Jean Gabin; i nuovi fiammanti restauri, da quello di 'Lezioni di piano', presentato dalla regista Jane Campion, a quello di 'Easy Rider', presentato da uno dei protagonisti del film, Peter Fonda, i cine-concerti in Piazza Maggiore con l’Orchestra del Teatro Comunale ad accompagnare 'The Circus' di Charlie Chaplin e 'The Cameraman' di Buster Keaton.