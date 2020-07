"Cinema sotto le Stelle": i film di questa settimana in Piazza Maggiore e BarcArena

Piazza Maggiore un grande cinema sotto le stelle, così come il BarcArena, lo schermo "gemello" nel quartiere Barca. Ecco le proiezioni di questa settimana,

"Casinò"

Più grandi della vita: "Casinò": lunedì 6 luglio

La sezione Più grandi della vita si inaugura lunedì 6 luglio con uno dei racconti di mafia di Martin Scorsese, Casinò, nel quale spiccano Sharon Stone e Robert De Niro. La serata è promossa da Dodo Gioielli.

Casinò di Martin Scorsese, USA 1995, 178 min

"Cléo dalle 5 alle 7"

Cinema al femminile: omaggio ad Agnès Varda: martedì 7 luglio

Un classico di grande donna – e grande amica della Cineteca di Bologna – inaugura la sezione

Cinema al femminile: Cléo dalle 5 alle 7, diretto nel 1962 da Agnès Varda. A introdurre la proiezione, martedì 7 luglio, la figlia di Agnès Varda, Rosalie, produttrice che con la sua Ciné-Tamaris ha seguito per decenni il lavoro della madre. Assieme a Cléo, vedremo anche un breve

cortometraggio, Réponses de femmes, girato dalla Varda nel 1987 per l’emittente televisiva Antenne 2.

"Cléo dalle 5 alle 7" di Agnès Varda, Francia-Italia 1962, 90 min

Dall'8 al 10 luglio in piazza Maggiore ci sarà "La Repubblica delle Idee" (la festa annuale della testata giornalistica) e il cinema verrà interrotto per dare spazio a questa manifestazione.

Piazza Maggiore e BarcArena

Anche quest’anno si accenderà il grande schermo di Piazza Maggiore, segnale di ripartenza atteso da un’intera comunità, per restituire al cinema la sua dimensione, quella di uno degli schermi più grandi d’Europa, quella di uno spettacolo da vivere assieme, rispettando naturalmente tutte le norme per la visione in sicurezza.

E poi quest’anno c’è un’importante novità: allo schermo di Piazza Maggiore si affianca quello della BarcArena, allestita al Centro Sportivo Barca, che proporrà tutte le sere, in contemporanea, alle ore 21.30, lo stesso programma di Piazza Maggiore. Due esperienze complementari, per offrire al pubblico un’opportunità ulteriore: in Piazza Maggiore, la magia monumentale di Bologna, alla BarcArena, una visione immersa nel verde. In Piazza Maggiore verranno accolte 1.000 persone tutte le sere, alla BarcArena 750 persone.

La sicurezza e le modalità d’accesso

L’accesso alle proiezioni è uno degli aspetti chiave per garantire lo svolgimento in totale sicurezza di Sotto le stelle del cinema. Come per tutte le manifestazioni di spettacolo che prendono vita in questo momento, anche per accedere alle proiezioni in Piazza Maggiore e alla BarcArena – sempre gratuite, lo ricordiamo – sarà necessaria una prenotazione, da effettuarsi online, per la maggior parte dei posti disponibili.

Dai siti di Bologna Welcome e della Cineteca di Bologna sarà possibile prenotare un massimo di 4 posti a serata. Ogni giorno il sistema si aggiornerà e farà un passo in avanti: saranno quindidisponibili, ogni volta, le prenotazioni di 7 serate consecutive, a partire dal giorno stesso in cui si accede al sistema di prenotazione. Un esempio: il giorno 5 agosto, accedendo ai siti di Bologna Welcome e della Cineteca di Bologna, potrò prenotare le proiezioni dei giorni 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 agosto. Unica eccezione, il primo ciclo di prenotazioni, che si aprirà martedì 30 giugno, quando le proiezioni non saranno ancora iniziate: dal 30 giugno sarà allora possibile prenotare le serate dal 4

luglio (serata d’inaugurazione) al 12 luglio.

Con la ferma intenzione di realizzare una manifestazione il più inclusiva possibile, mantenendo quindi lo spirito più puro di un appuntamento adorato da tutti bolognesi, si potrà prenotare un numero di biglietti anche senza accedere al sistema online. Agli sportelli di Bologna Welcome, sotto al Voltone di Palazzo del Podestà (aperti dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 19, la domenica dalle ore 11 alle ore 17), si potranno ritirare i biglietti (sempre gratuiti) disponibili.

L’accesso alle sedie di Piazza Maggiore e BarcArena sarà possibile entro le ore 21.10. Alla BarcArena vi sarà un solo ingresso, mentre in Piazza Maggiore gli accessi saranno 4, che saranno indicati nella prenotazione. La composizione dei posti disponibili in Piazza Maggiore sarà

calcolata naturalmente nel rispetto delle norme di distanziamento e tutti gli spettatori saranno naturalmente tenuti a rispettare il posto loro assegnato. Dove non sarà possibile sedersi, ci saranno comunque indicazioni molto chiare. La mascherina va indossata all’ingresso, all’uscita e durante gli spostamenti per raggiungere e lasciare il posto. L’area delle sedute dedicata agli spettatori sarà delimitata e accessibile solo tramite prenotazione. Nei “corridoi” che rimarranno liberi in Piazza Maggiore non sarà possibile sostare, ma solo circolare. Per questa, come per tutte le altre indicazioni e limitazioni che abbiamo ora elencato, chiediamo naturalmente la massima collaborazione al pubblico bolognese.