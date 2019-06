Da Francis Ford Coppola alla Cortellesi, super ospiti per il Cinema in piazza Maggiore

Ci siamo, si alza il sipario sul cinema in piazza Maggiore, che è un po' come l'inaugurazione ufficiale dell'estate a Bologna. Dal 17 giugno al 14 agosto 2019, a partire dalle 9.45, si anima lo schermo della Cineteca e "piazza grande" per 56 serate si trasforma in un magico cinema sotto le stelle.

In programma il cinema del passato e del presente: i nuovi restauri, le retrospettive dedicate alle Donne che hanno fatto grande il cinema italiano, ai Classici dagli anni ’90, a Jean Gabin, Oliver Stone, i fratelli Antonio e Pupi Avati. L'inaugurazione è lunedì prossimo, con il nuovo film di Martin Scorsese dedicato a Bob Dylan, Rolling Thunder Revue.

Tanti ospiti internazionali

In piazza si alterneranno tanti ospiti. Da Nicolas Winding Refn (venerdì 21 giugno) che introdurrà la proiezione del suo Drive e Emi De Sica(sabato 22 giugno) per Miracolo a Milano di Vittorio De Sica. Poi sarà la volta di Francis Ford Coppola (venerdì 28 giugno) per Apocalypse Now – Final Cut; Nicolas Seydoux (sabato 29 giugno) per Il piacere di Max Ophüls; Jane Campion (domenica 30 giugno) per Lezioni di piano e la grande Lina Wertmüller (lunedì 1° luglio) per Pasqualino Settebellezze.

Sarà presente anche Mons. Zuppi (mercoledì 3 luglio) per la proiezione di Papa Francesco – Un uomo di parola di Wim Wenders; poi sarà la volta di Oliver Stone (domenica 7 luglio) per The Doors e Michel Ocelot (lunedì 8 luglio) per Dilili a Parigi.

Ancora Paola Cortellesi e Riccardo Milani (sabato 13 luglio) per Come un gatto in tangenziale; Riccardo Scamarcio (domenica 14 luglio) per Romanzo criminale; Lars Boering (lunedì 15 luglio) per la serata World Press Photo; Claude Lelouche e Thierry Frémaux (mercoledì 17 luglio) per Un uomo, una donna; Antonio e Pupi Avati (martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 luglio) per Noi tre, Le strelle nel fosso e Magnificat; Alice Rohrwacher (sabato 27 luglio) per Lazzaro felice; Matteo Garrone (martedì 30 luglio) per Dogman. La notte di Ferragosto, mercoledì 14 agosto, tutti in pista per ballere con la Filuzzi!