Il Cinema Ritrovato 2020: le date, le retrospettive e i cine-concerti

La XXXIV edizione del festival Il Cinema Ritrovato si svolgerà dal 25 al 31 agosto, come ideale apice di Sotto le stelle del cinema.

Ecco le anticipazioni che ci vengono raccontate in attesa di un programma definitivo: "Mentre la programmazione del Cinema Ritrovato 2020 sta rapidamente prendendo forma, eccovi alcune anticipazioni sulle straordinarie sezioni e sulla vasta proposta di film che presenteremo quest’anno. Lo scorso anno abbiamo tentato un esperimento che vogliamo riproporvi: abbiamo iniziato un paio di giorni prima, con una sorta di esercizio di riscaldamento, programmando esclusivamente documentari sui soggetti trattati nelle sezioni principali. Se deciderete di venire a Bologna con un po’ d’anticipo, per ambientarvi e superare il jet lag prima dell’inizio del festival vero e proprio, questi sono i film che fanno per voi!

Restauri e rarità

Quest’anno, come sempre, oltre ai più recenti restauri – che vi riveleremo prossimamente – presenteremo rarità provenienti dagli archivi di tutto il mondo, compreso un cospicuo approfondimento sulla Komiya Tomijiro Collection, il pezzo forte del repertorio muto di quest’anno.

Le nostre avventure asiatiche continuano con opere provenienti dal Giappone e dall’India, due delle cinematografie nazionali più ricche. Mostreremo la straordinaria qualità artistica del regista nipponico di culto Yuzo Kawashima attraverso un’ampia personale, mentre il Parallel Cinema indiano – forse il capitolo più inesplorato del cinema del subcontinente –, verrà approfondito con le migliori copie d’archivio disponibili e un nuovo restauro.

In un periodo particolarmente turbolento per la politica internazionale – e a pochi mesi dalle elezioni presidenziali americane – la sezione Henry Fonda for President renderà omaggio alla star di questa edizione con la proiezione di alcuni classici senza tempo.

Scoperte esaltanti vi attendono nei programmi dedicati alle registe sovietiche, a Frank Tuttle e a Stuart Heisler".