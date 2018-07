Cinema sotto le stelle a Sasso Marconi: dal 16 luglio al 10 agosto

Quattro settimane di proiezioni nella Piazzetta del Teatro dal 16 Luglio al 10 Agosto (lunedì-martedì-giovedì e venerdì sera) Torna a Sasso Marconi "Torre di Babele", la rassegna di cinema sotto le stelle promossa dall’Amministrazione comunale, che dal 16 luglio - e per quattro settimane - offre agli appassionati di cinema la possibilità di guardare i grandi film su grande schermo all’aperto, nella Piazzetta del Teatro del capoluogo.

La rassegna propone, come di consueto, film diversi per provenienza, contesti e temi trattati: in tutti i casi, si tratta di prime visioni o film che non è stato possibile proiettare in sala, durante l’ultimo scorcio della stagione cinematografica 2017-18; molte delle pellicole inserite in questa 12ª edizione della rassegna, sono state presentate nei principali festival internazionali.

I film in programmazione sono in tutto 16: 4 film a settimana con proiezioni alle ore 21.30 nei giorni infrasettimanali (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) ad eccezione del mercoledì.

Si comincia lunedì 16 luglio con CHIAMAMI COL TUO NOME, film che racconta una storia di seduzione, amicizia e ambiguità, ambientata nella bassa Padana degli anni '80. Si prosegue martedì 17 con IO C'E' commedia che, tra farsa e dramma spirituale, parla dell'incredibile ascesa di una religione fittizia, mentre giovedì 19 è la volta di UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA, pellicola che descrive la vita difficile di una zona degradata della Florida con gli occhi di tre bambini di sei anni. La prima settimana di proiezioni si chiude venerdì 20 con I SEGRETI DI WIND RIVER, thriller ambientato nel Wyoming dove, tra il silenzio dei ghiacci, si nasconde una terribile verità.

“Torre di Babele” osserverà poi una pausa nel week-end per riprendere lunedì 23 luglio. Il programma completo della rassegna è disponibile in allegato e sul sito web www.comune.sassomarconi.bologna.it

Per tutti i film della rassegna, proiezione unica ore 21.30 nella Piazzetta del Teatro di Sasso Marconi – Biglietto d’ingresso: 3 Euro

Programmazione a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con ‘Seac film’. Servizi di sala: Cooperativa ‘Lo Scoiattolo’. Proiezionista: Mario Martelli.

L’arena degli spettacoli è accessibile agli spettatori disabili.

Per l’atmosfera raccolta, la Piazzetta del Teatro si presta in modo particolare ad ospitare le proiezioni estive all’aperto; e in caso di maltempo esiste sempre la possibilità di un veloce trasferimento nell’adiacente Cinema comunale (con aria condizionata).

locandina cinema Piazzetta 2018-2