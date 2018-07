BolognaToday vi porta al cinema con "12 Soldiers"

L’unità speciale Alpha 595 guidata dal Capitano Mitch Nelson (Chris Hemsworth) parte volontariamente per l’Afghanistan all’indomani degli attentati dell’11 settembre.

12 uomini in missione nella terra più pericolosa del mondo devono affrontare 50,000 talebani, combattendo contro carrarmati e lanciarazzi in un territorio controllato dai fondamentalisti. Per sopravvivere una sola possibilità: vincere.

Nel cast, oltre a Chris Hemsworth nei panni del Capitano Mitch Nelson, a capo dell’unità speciale Alpha 595, troviamo Michael Shannon, Michael Peña, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Thad Luckinbill, Austin Stowell, Ben O’Toole, Austin Hébert, Kenneth Miller, Kenny Sheard e Jack Kesy.

Il film sarà in sala dall’11 Luglio.

BolognaToday vi porta al cinema per scoprire questo film ricco di colpi di scena: provate a ottenere una delle 20.000 coppie di biglietti omaggio per “12 Soldiers” valide in una selezione di cinema aderenti all’iniziativa, utilizzabili dall’11 al 15 luglio. Per ottenere i buoni basterà registrarsi sulla piattaforma http://12soldiers.stardust.it/mp/citynews inserendo nome, cognome, mail e password. Una volta confermata la registrazione tramite mail dovrete semplicemente scegliere il giorno e il cinema in cui andare, stampare i voucher* e presentarli alle casse del cinema per ottenere i biglietti in omaggio.

* i voucher non valgono come prenotazione posto in sala, si consiglia di verificare gli orari del film nel cinema scelto, prima di stampare i voucher.