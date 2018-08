Citynews vi porta al cinema con "Il tuo ex non muore mai"

Audrey (Mila Kunis) e Morgan (Kate McKinnon), due amiche trentenni che vivono a Los Angeles, si ritrovano al centro di una cospirazione internazionale, quando l'ex fidanzato di Audrey (Justin Theroux) si presenta nel loro appartamento per nascondersi da un gruppo di spietati assassini che lo stanno inseguendo. Incredule e stupite, le due donne saranno costrette ad entrare in azione e trasformarsi in due spie provette. Dovranno fare i conti con i killer e con un agente segreto britannico, misterioso e affascinante, mentre cercano di salvare il mondo… e la loro pelle.

I protagonisti del film sono Mila Kunis (Bad Moms 1 e 2, Il cigno nero), Kate McKinnon (Ghostbusters, La festa prima delle feste), Justin Theroux (The Leftovers), Sam Heughan (Outlander), Gillian Anderson (American Gods, X- Files), Hasan Minhaj (The Daily Show) e Ivanna Sakhno (Pacific Rim: la rivolta).

Il film sarà in sala dall’8 Agosto.

