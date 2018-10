La stagione di Sala Biografilm riparte con l’anteprima de' "Il Verdetto"

La stagione di Sala Biografilm riparte con l’anteprima in versione originale sottotitolata de' "Il Verdetto", il nuovo film di Richard Eyre con Emma Thompson, Fionn Whitehead e Stanley Tucci

Mercoledì 17 a Bologna (Cinema Odeon) parte la stagione 2018/2019 di Sala Biografilm con l’anteprima in versione originale sottotitolata di IL VERDETTO (THE CHILDREN ACT), diretto da Richard Eyre e tratto dal best-seller di Ian McEwan “La ballata di Adam Henry”.

Nel cast, Emma Thompson nei panni della Giudice dell’Alta Corte Britannica Fiona Maye e Fionn Whitehead (già protagonista di Dunkirk di Cristopher Nolan) nel ruolo del giovane Adam. Il Verdetto sarà nelle sale dal 18 ottobre, distribuito da Bim Distribuzione.

IL VERDETTO di Richard Eyre (Francia/2018/105’)

Mentre il suo matrimonio con Jack (Stanley Tucci) vacilla, l’eminente giudice dell’Alta Corte britannica Fiona Maye (Emma Thompson) è chiamata a prendere una decisione cruciale nell’esercizio del suo ruolo: deve obbligare Adam (Fionn Whitehead), un giovane adolescente, a sottoporsi a una trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita? In deroga all’ortodossia professionale, Fiona sceglie di andare a far visita ad Adam in ospedale e quell’incontro avrà un profondo impatto su entrambi, suscitando nuove e potenti emozioni nel ragazzo e sentimenti rimasti a lungo sepolti nella donna.

Uscita: 18 ottobre (BIM Distribuzione)



I lettori di BolognaToday potranno richiedere un ingresso ridotto agli eventi compilando il form su biografilm.it/verdetto e inserendo il codice partner VR16CN

CHE COS’È SALA BIOGRAFILM

Sala Biografilm nasce come estensione nel corso dell'anno di Biografilm Festival – International Celebration of Lives di Bologna, il primo festival italiano dedicato alle biografie e ai racconti di vita i cui ambiti spaziano dal cinema alla letteratura, dal documentario alla fotografia, dall’arte al teatro, alla musica.

L’obiettivo è offrire al pubblico l’opportunità di entrare a far parte di una community che ogni settimana si ritrova in Sala Biografilm per scoprire importanti, appassionanti, divertenti storie di vita. Rispondendo così alla richiesta di un nuovo pubblico che ama il cinema di qualità e che ha piacere di condividere esperienze e visioni in un contesto culturale coerente e continuativo.



