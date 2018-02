Cioccola-ti-amo: la 9^ edizione della Festa del Cioccolato

Sabato 3 febbraio, alle 9.30, in Piazza del Popolo Cioccola-ti-amo: al via la 9^ edizione della Festa del Cioccolato

Il programma della giornata inaugurale con la Ciocco-run e il concorso per la miglior pralina cioccolato e menta

Conto alla rovescia per la festa dedicata ai buongustai più golosi: nel weekend del 3 e 4 febbraio, Piazza del Popolo, via Pascoli, via XX Settembre e Piazza del Monumento ai Caduti saranno piacevolmente invase da “Cioccola-ti-amo”, la nona edizione della Festa del cioccolato artigianale promossa dal tavolo di coordinamento Casalecchio fa centro – che riunisce Comune e associazioni di categoria – organizzata dalla Società Eventi in collaborazione con CiocchinBo, l’associazione dei maestri cioccolatieri, e co-progettata con l’Amministrazione comunale.

Dopo i laboratori che si sono svolti in questi giorni nelle scuole, l’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 3 febbraio, alle ore 9.30, in Piazza del Popolo: il taglio del nastro coincide con la partenza della Ciocco-run, una passeggiata ideale per chi non vuole rinunciare alle prelibatezze proposte ma senza sentirsi troppo in colpa. Quest’anno il percorso si snoderà lungo l’Anello dei Parchi, l’itinerario attraversa i parchi e i ponti cittadini ed è puntellato da una segnaletica specifica dotata di QR-code che fornisce spiegazioni sulle emergenze architettoniche e naturalistiche.

La Ciocco-run è organizzata in collaborazione con AVIS Casalecchio, il settore Nordic walking della polisportiva Masi e la polisportiva CSI.

Per i più piccoli tanti intrattenimenti in Piazza del Popolo e Piazza del Monumento ai Caduti. In Piazza del Popolo dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 sono in programma due laboratori didattici con assaggi a cura dell’Istituto alberghiero Scappi di Casalecchio di Reno. Nella fascia oraria 15-17 previsto anche un divertente laboratorio di cookies design dedicato ai bambini sul tema “decoriamo la lavagnetta di cioccolato”.

Chi conosce la festa saprà che non può mancare la grande sfida tra maestri cioccolatieri che quest’anno si cimenteranno nel creare la miglior pralina al gusto di cioccolato e menta, un classico quindi, l’after eight, rivisitato dalla fantasia degli artigiani cioccolatieri, alle ore 11,30 presso il ristorante Tramvia. Premiazione alle ore 14 in Piazza del Popolo.

Ai ristoranti Sfoglia Rina e Tramvia coloro ai quali la cioccolata non basta mai potranno trovare soddisfazione grazie a menu interamente dedicati al cibo degli dei.

Infine, mostra d’auto d’epoca e mercatino della terra in Piazza del Monumento ai Caduti.

Ricordiamo anche il concorso per la miglior Ciocco-ricetta che deve essere consegnata entro le ore 12 di sabato 3 febbraio allo stand AVIS in Piazza del Popolo. Premi in chili di cioccolato ai primi tre classificati.

Infine, per tutta la durata della festa, sarà visitabile presso la hall del Boutique Hotel Calzavecchio, la mostra con le sculture di cioccolato dei più noti monumenti di Bologna, opera di Ermes Trombetti.