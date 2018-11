Cioccoshow 2018 da Guinness dei Primati: dal 15 al 18 novembre

I visitiatori "ghiotti" quest'anno avranno un giorno in più per godere delle meraviglie del "Cioccoshow", in programma in Piazza XX Settembre da giovedì 15 a domenica 18 novembre, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e il

sabato sera la Ciocconight con gli stand aperti fino alle ore 24:00.

L'edizione 2018 si estenderà anche nella via Galliera pedonalizzata e in via Gramsci e vedrà il tentativo di Guinness World Record per il mosaico di cioccolato più grande al mondo che rappresenterà la bandiera italiana.

Gli espositori sono pressoché raddoppiati rispetto alle passate edizioni: sono 51 e provengono da tutta Itlia, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Puglia, Sicilia e Calabria. Ma non solo: quest’anno si registrerà la più alta presenza di stand stranieri al Cioccoshow: sette stand di cioccolatieri sloveni e belgi e

uno stand promozionale del Radovljica Chocolate Festival.

Venerdì 16 novembre alle ore 12:00 verrà infatti svelato il Guinness World Record di cioccolato: il più grande mosaico di cioccolato al mondo che rappresenterà la bandiera italiana. La società ICHOCO di Gorizia realizzerà questo grande manufatto: la bandiera misurerà oltre 50 m 2 con un peso complessivo superiore agli 800 kg di cioccolato realizzata da maestri cioccolatieri italiani in 120 ore di lavoro.

Alla presenza del giudice ufficiale del Guinness dei primati verrà dichiarato se il tentativo di record sarà raggiunto e se il mosaico con la bandiera d’Italia di cioccolato (al gusto tricolore di fragola, vaniglia e limone) sarà il più grande del mondo.

Il Laboratorio artigianale del cioccolato anche quest’anno ospiterà gratuitamente tutti coloro che vorranno assistere alle dimostrazioni e alle lezioni sulla storia della produzione del cioccolato condotte dai Maestri Cioccolatieri del Cioccoshow: Renato Zoia, maestro cioccolatiere bolognese, da oltre cinquant’anni nel mondo della

pasticceria, pluripremiato, nominato Ambasciatore del Cibo Italiano nel Mondo dalla Camera di Commercio di New York; Luigi Derniolo, Presidente dell’Associazione Pasticceri salentini, la sua attività di pasticcere e cioccolatiere a Galatina è famosa ben oltre il Salento; Giuseppe Mosca, che si contraddistingue per la qualità e la prelibatezza

delle proposte della sua Pasticceria Milledolci, apprezzata da una vasta clientela, tanto da fare del punto vendita in pieno centro a Gubbio un riferimento di grande rilievo per l’intera comunità cittadina.

Presenti alla manifestazione anche Madalina Pometescu. Nel 2014 ha vinto la prima edizione di Bake Off Italia - Dolci in forno, in onda su Real Time, ha pubblicato il libro "Dolci di cuore"; edito da Rizzoli e si è specializzata in dolci per allergie ed intolleranze.

Giovedì 15 novembre dalle 17.00 alle 18.30 sarà gradita ospite nel laboratorio artigianale del Cioccolato, grazie al supporto di Assicurazioni Generali Ag. Bologna Levante, nell’ambito di uno show cooking dal titolo “Box Gastronomica”, durante il quale la Chef condivide preziosi consigli e trucchi di cucina e racconta curiosi e appassionanti aneddoti legati agli ingredienti, fornendo due ricette semplici, ma gustose ed eccezionali da replicare.

Francesco Elmi, affermato pasticcere bolognese che ha saputo tramutare la sua passione in una consolidata professione, titolare della pasticceria Regina di Quadri, membro dell'Accademia Maestri Pasticcieri Italiani e ospite di diverse trasmissioni gastronomiche nazionali: sarà presente al laboratorio venerdì 16 novembre per alcuni

momenti di show cooking.

Sabato 17 ospite sarà Leonardo Di Carlo, noto volto televisivo e grande maestro pasticciere conosciuto a livello internazionale, che terrà due momenti dimostrativi uno alla mattina ed uno al pomeriggio.

Sabato sera 17 novembre confermatissima la Ciocconight: divertimento assicurato con gli stand aperti fino alle 24:00 e spettacoli e musica dal vivo.

Domenica 18 si svolgerà come di consueto l'assegnazione del premio Sodero, intitolato alla memoria di Angelo Sodero, fondamentale collaboratore del Cioccoshow e stimato pasticcere e cioccolatiere conosciuto in tutto il mondo, per la sua incessante attività di coesione tra gli operatori del settore. Quest'anno il premio Sodero verrà assegnato al maestro Mario Morri, fondatore del Sigep di Rimini che da anni persegue gli ideali di aggregazione del mondo della pasticceria nel solco di quanto sempre professato dall'amico Sodero.

Didattica

Grazie alla collaborazione con due espositori del Cioccoshow, To Ciok e La Via Del Cioccolato, verrà realizzato un nuovo modulo didattico dal titolo “Piante cacao”, all'interno del quale il pubblico potrà camminare in una riproduzione di una piantagione di cacao con piante vere.

Il percorso proseguirà con la dimostrazione della sgranatura delle cabosse di cacao all'interno delle quali ci sono le fave fresche, fino all'ultima fase della lavorazione con il matete, una sorta di antico mortaio che serviva per tritare le fave essiccate, come era in uso nell'epoca maya.

Terminato questo percorso si entrerà all'interno della Fabbrica del Cioccolato dove il pubblico potrà rendersi conto della lavorazione industriale delle fave dalla tostatura al concaggio, tecnica inventata da Rudolph Lindt nel 1879, che permette di mantenere a lungo rimescolato il cioccolato fuso per assicurare una più omogenea miscelazione. Il

cioccolato prodotto con questa tecnica di lavorazione prese il nome di cioccolato fondente. Al termine di questo percorso si potrà trovare il laboratorio all'interno del quale il cioccolato, lavorato dalle abili mani degli artigiani, si trasforma nella moltitudine di prodotti che tutti consumiamo.