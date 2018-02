Ciok in tour San Lazzaro di Savena: golosi a rapporto!

Ciok in tour San Lazzaro di Savena, 10 e 11 febbraio, dalle 9.00 alle 19.00 in piazza Bracci. Cioccolatieri da diverse città italiane si mettono in mostra per la prima di “Ciok in tour”. Cioccolato di alta qualità, proposto in diverse forme e gusti. Si potrebbe dire per palati sopraffini. E chi se non i bambini sono i palati più sopraffini per gustare il cibo degli dei. Cioccolato al latte, bianco o fondente?

Cioccolato bio o al 100%? Da cacao Equadoregno o venezuelano? Qua bisogna assaggiare e poi scegliere.

Due giorni per farlo in piazza davanti al comune che con il suo patrocinio ha voluto fortemente la manifestazione proposta da CiocchinBo e da Eventi. Pomeriggi dedicati ai bambini con il laboratorio gratuito di decorazione di una tavoletta di cioccolato

con pasta di zucchero, dalle 15 alle 18 a cura di Eventi.

Animazione e spettacolo del teatro lunatico per tutti da 1 a 99 anni sia sabato che domenica.

Per gli adulti abbiamo spedito l’invito a partecipare alla gara delle “cioccoricette”. Scrivete la vostra

ricetta che contenga cacao o cioccolato, speditela a eventi@eventibologna.com, oppure portatela in

piazza sabato e domenica pomeriggio una giuria qualificata selezionerà le ricette migliori. Le prime tre

porteranno a casa kili di cioccolato offerto dai cioccolatieri in piazza.

Vi aspettiamo con le nostre prelibatezze.