Circo d'autunno a Dulcamara

Comincia a fare freddino, le giornate si accorciano, ci vuole un po' di calore e allegria. Al Dulcamara oltre al cibo uno spettacolo di circo della compagnia Nando e Maila.



Programma della giornata:



Ore 12.30 Pranzo al ristorante

Menù fisso adulti 30€ dall'antipasto al dolce, bevande comprese (1/4 di vino, acqua, caffe')

Menù fisso bimbi 10€ con primo, secondo con contorno e dolce, bevande comprese (acqua)



Ore 15.30 Spettacolo al salone delle arti

Compagnia Nando e Maila

“Sonata per tubi”

CIRCO-TEATRO COMICO MUSICALE

Concerto per tubi e non solo. Musica inconsueta o circo inedito? I musicisti suonano noti brani del repertorio classico, con dei semplici tubi di plastica. Il circo alimenta la follia dei personaggi in contrappunto con Hula hoop sonanti, clave che diventano sax e diaboli sonori. Sonata per Tubi ricerca le possibilità musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle modifiche e l’uso della tecnologia, diventano degli strumenti musicali a tutti gli effetti. “Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.”

Ingresso gratuito uscita liberamente a cappello



Per info e prenotazioni al ristorante (obbligatoria) potete telefonare al numero 051/796643 oppure scrivere una mail a agriturismo@coopdulcamara.it