Circo d'inverno Atomic Pandoro a Villa Angeletti

Dopo il successo de "Il volo del Panettone" torna in Bolognina il circo d'inverno : 4 settimane di spettacoli di circo contemporaneo sotto al tendone di ArterEgo montato al Parco di Villa Angeletti.

Torna l'universo elettrico e assurdo del Circo d'Inverno, tornano gli acrobati a sfidare la gravità. Babbo Natale si rigonfia dopo l'estate in Sicilia ma viene rapito da mostri spaziali....scaldiamo i motori per andare alla scoperta del Pandoro Atomico.



Dal 26 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020 in scena lo spettacolo "Atomic Pandoro" e compagnie ospiti. Un'equipe artistica internazionale è già al lavoro per preparare uno spettacolo straordinario.



"Atomic Pandoro" fonde musica dal vivo, canto, teatro, circo...uno spettacolo esplosivo (grazie anche alle discipline come corda volante, palo cinese, acrobatica collettiva, giocoleria) e allo stesso tempo che trasporta il pubblico dentro una piccola, delicata, poetica e dolce palla di neve... diabetici astenersi.

Una creazione di circo contemporaneo unica e originale con momenti di alto, altissimo volo (ma senza renne) che porta l'accento su questioni esistenziali...panettone o pandoro?



Spettacoli in Programma

Gio. 26 ore 21 : Atomic Pandoro

Ven. 27 ore 21 : Atomic Pandoro

Sab. 28 ore 21 : Atomic Pandoro

Dom. 29 ore 16.30 : Atomic Pandoro



Mar. 31 ore 21 : Atomic Pandoro + Cena

dalle 00.15 Concerto e festa di Capodannon con GimmiGiamma DjShow e Dj Lavanderia



Gennaio

Gio. 2 ore 21 : Atomic Pandoro

Ven. 3 ore 21 : Atomic Pandoro

Sab. 4 ore 21 : Atomic Pandoro

Dom. 5 ore 16.30 : Atomic Pandoro

Lun. 6 ore 16.30 : Atomic Pandoro



Mer. 8 ore 21 : La Gonna Abitata – compagnia Le Mafalde

Gio. 9 ore 21 : Atomic Pandoro

Ven. 10 ore 21 : Atomic Pandoro

Sab. 11 ore 21 : Atomic Pandoro + dalle 23 Concerto e festa.

DJ A Costureira (direttamente da Lisbona) e Dj Scarabj (From Brussels!!)

Dom. 12 ore 16.30 : Atomic Pandoro



Mar. 14 ore 21 : Promise Land – Progetto Mu con il sostegno di CiRcO PaNiKo

Mer. 15 ore 21 : Promise Land – Progetto Mu con il sostegno di CiRcO PaNiKo

Gio. 16 ore 21 : Atomic Pandoro

Ven. 17 ore 21 : Atomic Pandoro

Sab. 18 ore 21 : Atomic Pandoro + dalle 23 Concerto e festa finale con Dj La Moral (from Brussels!)

Dom. 19 ore 16.30 : Atomic Pandoro



Di e con: Anatol Petit, Ruben Tenenbaum, Joan Lavandeira, Julie Bergez, Valentina De Mattia, Felipe Nardiello, Lucas Elias, Cecilia Alice Manfrini, Andrea Bettaglio, Fabrizio Adamo, German Caro Acople, Ile Pastorino



Informazioni

- Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e uscita a offerta libera consapevole

- Prenotazione consigliata (per non dire d'obbligo) chiamando il 3922649215- Si consiglia di arrivare almeno 20 min. prima dell'inizio.

Lo spettacolo dura 60 min ed è consigliato dai 4 anni in su

- Il tendone è riscaldato, ma voi comunque vestitevi bene.





