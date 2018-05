Circo Inzir al Festival Equilibri!

Torna a Casalecchio di Reno, nello chapiteau allestito per Equilbri Festival di circo contemporaneo, il Gran Varietà del Circo Inzir!

Appena rientrati dall'ultimo progetto in sud-est asiatico, gli artisti del collettivo ci propongo un varietà di arti circensi, tra equilbrismi, clownerie, danze aeree e giocoleria.



Circo Inzir nasce dalla volontà comune da parte di un collettivo di artisti di varia formazione e provenienza di portare spettacoli, parate e laboratori in quelle zone del mondo dove la vita si complica a causa di povertà, guerre e sfruttamento.

L’intero progetto è autofinanziato tramite cabaret e spettacoli a offerta libera, promossi e autorganizzati dagli stessi artisti.



“L’obiettivo che ci siamo proposti è stato quello di portare la

nostra arte in giro per il mondo, per trovare dei punti di unione e di scambio tra le diverse culture e di promuovere un progetto a favore della multiculturalità, usando il circo come mezzo di comunicazione, unione e condivi- sione, partendo dall’idea che questa disciplina artistica sia per le sue caratteristiche che per la sua fruibilità uno dei mezzi più indicati per creare rapporti sociali e diminuire le distanze.”



Evento a offerta libera.

Prenotazione consigliata: telefonare al 3703214783.

Per maggiori info visitare il sito di Equilibri Festival e seguire Arterego associazione culturale sui canali Facebook e Instagram