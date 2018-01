Il Circo Side in Montagnola fino al 14 gennaio

Il Circo Side non smonta e rimane in Montagnola fino al 14 gennaio. Dato il grande afflusso e successo sono programmate 5 repliche in più dello spettacolo Laerte.



Mentre i bastimenti con i loro carichi di uomini e cose sfidano il mare ... miraggi, tempeste e balene agitano le notti di alcuni personaggi di un porto. Nell'attesa che si crea per salpare, sogni e incubi come arpioni trafiggono i loro pensieri che si trasformano in salti, prodezze, giochi perigliosi per ingannare il tempo. Laerte omaggia il mare e le sue maestose onde che decidono quali destini scompigliare.

Di e con: Philine Dahlmann (Germania) , Salvatore Frasca (Italia), Niko Aguero (Argentina), Edoardo Demontis (Italia), Giacomo Martini (Italia), Rose opdenohoff (Germania)

info:

+39 346 8264325

i posti sotto al tendone sono limitati, prenotazione telefonica consigliatissima

Ingresso libero, uscita a offerta libera consapevole

Laerte è un mélange di artisti e discipline diverse che omaggia il mare. Acrobati, musicisti, attori si uniscono per dare vita a uno spettacolo originale ricco di colpi di scena, brividi e risate. Rigorosamente accompagnati dalla musica dal vivo gli artisti del SIDE Kunst-Cirque vi trasporteranno nel loro mondo dove tutto può accadere, trascinandovi lontano dalla ormai quotidiana overdose video.

Laerte è uno spettacolo che sfida il consueto meccanismo di creazione e produzione dello spettacolo. Giunto alla sua quarta versione, lo spettacolo continua a crearsi direttamente in scena e dentro il suo spazio avanza insieme ai suoi spettatori verso la sua mutevole forma. Mentre i bastimenti con i loro carichi di uomini e cose sfidano il mare, miraggi, tempeste e balene agitano le notti di alcuni personaggi in un porto. Nell'attesa che si crea per salpare, sogni e incubi come arpioni trafiggono i loro pensieri che si trasformano in salti, prodezze, giochi per ingannare il tempo. Laerte omaggia il mare e le sue maestose onde che decidono quali destini scompigliare.

Laerte è uno spettacolo di e con Philine Dahlmann (Germania), Salvatore Frasca (Italia), Niko Aguero (Argentina), Edoardo Demontis (Italia), Giacomo Martini (Italia), Rose opdenohoff (Germania); pensato per un pubblico dai 6 anni in su.

Circo Side, in queste settimane è tornato al centro della città ponendosi in prima linea per la protezione di un parco tanto amato dai bolognesi.

La programmazione di spettacoli di circo sta dando la possibilità ai bolognesi di vivere in orari serali il Parco della Montagnola, luogo che sta vivendo una situazione molto difficile e delicata a causa degli ultimi avvenimenti che lo hanno visto e lo vedono coinvolto.

Si ringraziano Comune di Bologna, Quartiere Santo Stefano, Soprintendenza ai beni ambientali e culturali il Gruppo Montagnola (Antoniano Onlus, Associazione Arci Bologna e Comunicamente)