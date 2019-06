CIRCO VISIONI

Spettacoli e Laboratori gratuiti per bambini e famiglie



5-6 luglio 2019

al Parco di Via dei Giardini, presso l'Associazione Ca' Bura, via Arcoveggio 59/8, Bologna



5 luglio | ore 20:30

LA MACCHINA CREA-CREATIVITÁ

Spettacolo gratuito di circo-teatro e giocoleria per bambini da 0 a 99 anni



Il professor Creatino presenta un'incredibile invenzione: la straordinaria macchina crea-creatività! Non potrete credere ai vostri occhi: questo prodigio della tecnologia artistica darà vita a un trionfo di emozioni, a infiniti occhi per guardare il mondo, a un corpo che muta a suon di vita... tutto questo racchiuso in unico essere.



Una storia sull'amicizia e la necessità di guardare il mondo con occhi aperti ad accogliere l'Altro, uguale a me, nonostante le differenze.





6 luglio | ore 17:30

ALLA RICERCA DI AUGUSTO

Laboratorio gratuito di circo per bambini



Una grande caccia al tesoro alla ricerca del pagliaccio Augusto della tradizione: uno scansafatiche, attaccabrighe, fannullone e dormiglione ma pieno di risorse creative, che non si vuole far trovare!



Per scovarlo dovremo affrontare insieme prove di ACROBATICA, GIOCOLERIA, EQUILIBRISMO, CLOWNERIE, trasformandoci per un giorno anche noi in veri e propri pagliacci!



---

Per informazioni, scriveteci a circosottosopra@gmail.com o chiamate ai numeri 3280178208-3287312861



---

Progetto a cura di Artelego APS - Circo Sotto Sopra

Con il patrocinio del Quartiere Navile

In collaborazione con il Consorzio Indaco - Centro di transizione abitativa di via Roncaglio e l' Associazione di Volontariato Cà Bura - Onlus / Parco dei Giardini Bologna