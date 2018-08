Le Cirque Bidon arriva ad Argelato

A due anni dal suo passaggio ad Argelato, torna dal 15 al 18 agosto lo straordinario Cirque Bidon! Un circo di arte e poesia, testimone di una scelta di vita vera, controcorrente, lenta e profonda.

Il circo ha raggiunto l’Italia a inizio giugno e da Pennabilli, a bordo delle carovane della compagnia trainate da cavalli, ha attraversato la provincia di Rimini, Forlì Cesena, Ravenna per giungere ad Argelato e poi a Bologna al ritmo di 25/30 km al giorno.

Testimone di una scelta di vita controcorrente, vissuta con libertà, passione, fatica e solidarietà, la compagnia guidata da François Rauline (detto François Bidon) porterà in scena, o meglio "in pista", lo spettacolo - Entrez dans la danse! - che lancerà in orbita i sogni del pubblico e degli attori. Un viaggio in cui il teatro si mescola alla danza, al circo, e la comicità alla poesia. La tournée è prodotta da ATER - Ass. Teatrale Emilia Romagna, Tutti Matti per Colorno e Teatro Necessario.



LO SPETTACOLO

ENTREZ DANS LA DANSE!

La nuova creazione di François Bidon condurrà gli spettatori nella magia che si prova quando si osserva un bel cielo stellato. I sogni del pubblico e degli attori saranno lanciati in orbita, dando il via ad un viaggio di ben due ore in cui il teatro incontra la danza e il circo e in cui la comicità si fonde con la poesia, seguendo la danza immutabile dei pianeti. Canzoni, danze, scambi tra attori, illustrazioni con immagini insolite, inaspettate: tutto in scena contribuisce a creare un’atmosfera unica in cui alcune questioni metafisiche sono affrontate con giochi circensi. Come spesso accade negli spettacoli del Cirque Bidon i numeri più accattivanti e ritmati avranno due livelli di lettura, per essere apprezzati a un primo livello dai bambini e a un secondo livello dagli adulti.



Fanno parte del progetto: gli attori Enrico Mazza (attore, clown, acrobata), Frédérique Zagato (attrice, cantante), Léo Royer (giocoliere, musicista, acrobata), Maël Commard Pascual (giocoliere, funambolo), Manon Hantz (cavallerizza, addestratrice, acrobata), Camille Magand (acrobata aerea, trapezista, clown); i musicisti Coline Muller (fisarmonicista, cantante), Viviane Mogica (violinista, cantante), Marie Lemesle (violinista, cantante), Quentin Gaignard (chitarrista, cantante); I tecnici, Benjamin Richard (tecnico di palco, musicista); Lison Wanegue (tecnico del suono), Joachim Gacon-Douard (tecnico luci), Florence Lebeau (servizio civile). Costumi a cura di Margaux Pasquet.



I BIGLIETTI

Intero 15 €

Ridotto 10 € (da 4 a 13 anni compiuti)

gratis per bambini fino a 4 anni



I biglietti sono disponibili su Viva Ticket per l'acquisto online dei biglietti in prevendita o presso i punti vendita Viva Ticket (Coop Reno di Argelato).





GLI ORARI

Gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.30 e la biglietteria sarà aperta dalle ore 20:30.

Per ogni replica parte dei biglietti è disponibile in prevendita, mentre una parte viene venduta direttamente in biglietteria il giorno stesso dello spettacolo a partire da un'ora prima dell'inizio.

Per chi acquista i biglietti in prevendita è necessario arrivare almeno 45 minuti prima dell'inizio.

Non si accettano prenotazioni e i posti non sono numerati.



NB. Posti a sedere sulla gradinata e a terra su tappeti. Si consiglia di portare un cuscino da casa per stare più comodi.



In caso di maltempo la decisione di cancellare o rimandare lo spettacolo avverrà il giorno stesso della rappresentazione, un'ora prima dell'inizio. I biglietti venduti in prevendita potranno essere rimborsati o sostituiti con biglietti validi per una successiva replica dello spettacolo, esclusivamente presentandosi in biglietteria a partire da un'ora prima dello spettacolo. NB. Il rimborso è al netto dei costi di prevendita.