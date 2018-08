Il Cirque Bidon a Villa Angeletti

Il Cirque Bidon, una delle compagnie che ha maggiormente contribuito alla nascita del circo contemporaneo italiano ed europeo, porta nel cartellone di Bologna Estate 2018 lo spettacolo Entrez dans la danse!, a conclusione della tournée che da giugno scorso ha attraversato tutta la Regione, organizzata da ATER - Ass. Teatrale Emilia Romagna, con Festival Tutti Matti per Colorno e Teatro Necessario.

A differenza delle tappe precedenti, avvenute solitamente in piccoli centri urbani lungo l’asse della via Emilia, il poetico Cirque Bidon dedica a Bologna un periodo eccezionalmente lungo di permanenza, con oltre due settimane di spettacoli serali rivolti ad un pubblico di adulti e piccini, ospitati a Villa Angeletti, che conferma la sua vocazione per il nuovo circo.



La lenta e romantica carovana di François Bidon giungerà a Bologna trainata da cavalli, domenica 19 agosto, intorno alle 13. In arrivo da Argelato, la compagnia di artisti farà il suo ingresso in città percorrendo via Bentini, via Corticella, via Franco Bolognese, via Fioravanti e via de’ Carracci dove raggiungerà il Parco di Villa Angeletti. Lungo il percorso, non mancherà un saluto festoso a curiosi e passanti da parte dell’insolita carovana che attraversa le strade d’Europa in una dimensione quasi onirica e fuori dal tempo.



Gli spettacoli andranno in scena ogni sera dal 20 agosto al 5 settembre alle ore 21.30 e si terranno presso il Parco di Villa Angeletti in via de’ Carracci, un luogo diventato negli anni un punto di riferimento per le realtà del circo contemporaneo, ideale per favorire il rapporto magico tra il pubblico e le compagnie di artisti, per la fortunata posizione nel verde, a due passi dalla stazione centrale e alle porte della zona residenziale del quartiere Bolognina.



Testimone di una scelta di vita controcorrente, la compagnia Cirque Bidon, porta in scena, o meglio "in pista", lo spettacolo Entrez dans la danse!, lanciando in orbita i sogni del pubblico e degli attori.

Un viaggio in cui il teatro si mescola alla danza e al circo, la comicità alla poesia. Canzoni, coreografie, scene di mimo, illustrazioni con immagini insolite, inaspettate: tutto in scena contribuisce a creare un’atmosfera unica, in cui questioni metafisiche trovano una risoluzione circense e si risponde a domande esistenziali in modo semplice e divertente.

Con la regia di François Rauline. lo spettacolo è realizzato con il sostegno della DRAC Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire e il Centre des Monuments Nationaux.



I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito tuttimattipercolorno.it e nel circuito Vivaticket. La biglietteria sul posto apre ogni sera alle ore 20.30 per vendere gli ultimi biglietti disponibili.