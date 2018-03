Classica da mercato - social concert preview

Prova generale del ‘Social Concert’ con l’Orchestra Senzaspine – 20.30



In programma alcuni estratti del ‘Social Concert’, il concerto che andrà in scena il 15 marzo al Teatro Duse di Bologna e in replica a Budrio e Ferrara.



La serata è dedicata alle più belle pagine di Tchaikovsky.

Dalle 19.30 aperitivo a cura di Cucinotto.



Ingresso: gratuito fino alle 20, dopo 5 euro. Richiesta TESSERA ARCI.



A cura di Associazione Senzaspine