A tu per tu con Cliquot. Aperitivo con l'editore

Ogni mese a La confraternita dell'uva cerchiamo di ospitare un editore indipendente, per raccontarvi insieme a loro cosa c'è dietro un libro e dietro a un mondo fatto di sfide e grandissima passione.

Iniziamo il 2019 con i tipi di Cliquot, la casa editrice romana del recupero dei classici mancati, delle belle opere dimenticate.





giovedì 17 gennaio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





CLIQUOT: Manoscritti ritrovati in umide cantine, storie ripescate in polverose riviste, opere mai tradotte riportate alla luce. Cliquot è la casa editrice del recupero dei classici mancati, delle belle opere dimenticate.



Cliquot è la volpe del nostro logo, che esce dalla sua tana e va a esplorare il mondo. Chevalier Cliquot, figura alla quale la casa editrice si sente spiritualmente affine, è stato un mangiatore di spade di inizio Novecento che si esibiva nei circhi in quelli che venivano definiti sideshow, gli spettacoli marginali. E con Cliquot, ciò che finora è rimasto marginale andrà finalmente sotto la luce dei riflettori.