Clown Cabaret: rassegna Dulcamara Circus

INGRESSO GRATUITO, USCITA LIBERAMENTE A CAPPELLO.

CIRCO-TEATRO, COMICO E ACROBATICO



Clown Cabaret è uno spettacolo muto di teatro, circo e clown. Un cabaret immaginifico dove i numeri di acrobatica, giocoleria e pantomima sono eseguiti da due personaggi che viaggiano tra il clown e il film muto. Con pochi oggetti di scena i due artisti trasportano il pubblico in un’atmosfera da piccolo Principe, dove l’aviatore però è un equilibrista: le mette l’una sull’altra, le ammassa e prende delle direzioni imprevedibili. Clown direttamente usciti dal mondo di Fellini, con un umorismo scanzonato e una gestualità disinvolta ma estetica.



Vi aspettiamo già dalle ore 11, dopo una piacevole passeggiata e visita agli animali della Fattoria, con un piccolo mercatino dei prodotti di Dulcamara.



Dalle ore 12,30 alle ore 14 Pranzo in Osteria.



Come ogni domenica la cucina dell'Agriturismo Dulcamara propone un menù fisso. Euro 25 adulti ed euro 10 i bambini: per chi pranzerà al ristorante saranno riservate le prime file nella sala dove si svolgerà lo spettacolo di Circo.



Alle ore 15.30 ti aspetta lo spettacolo! Info: 051 796643