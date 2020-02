Clown e acrobazie al teatro comunale di San Giovanni in Persiceto

Il Teatro Necessario porta in scena musica, acrobazie, giocoleria, clownerie e gag travolgenti sono gli ingredienti di questo spettacolo dal ritmo incalzante e dal divertimento assicurato, adatto ad adulti e bambini.

Nelle sparute barberie di provincia oggi rimangono specchi rettangolari appannati dal tempo e ricoperti da una ragnatela di graffi, vecchie sedie cigolanti, arnesi arrugginiti, odore di brillantina e impazienti avventori in silenziosa attesa del proprio turno. Ma soltanto mezzo secolo addietro la barberia era nientemeno che il luogo di ritrovo preferito dai signori. Un posto discreto, dove discutere liberamente dei propri affari e delle proprie idee. E c’era la musica, c’era il caffè e c’erano gli aneddoti balzani del fidato barbiere. Lo spettacolo gioca sul tempo dell’attesa. Attesa del cliente da parte dei barbieri che ingannano il tempo cimentandosi in singolari dimostrazioni di abilità.