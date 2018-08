Incontri gratuiti sul coaching

Ciclo di 3 incontri per scoprire il Coaching e i principi che lo hanno reso un metodo sempre più impiegato in tanti campi (personale, lavorativo, relazioni, sportivo, organizzazioni,...)



Nel primo incontro parleremo della “scoperta” del Coaching, di come ha rivoluzionato il modo di apprendere e di come può facilitare la crescita personale, esamineremo infine alcuni casi che possono ispirarci.



Nel secondo incontro vedremo i due elementi fondamentali per la riuscita in qualsiasi attività: le nostre potenzialità e la nostra motivazione, che non sempre sono conosciute ed applicate nel modo più efficace.



ll terzo incontro sarà sugli obiettivi: da dove nascono, come ci aiutano, come vanno chiariti e definiti per facilitarne il raggiungimento ed ottenere risultati che portino autentica soddisfazione.



Destinatari: chiunque voglia valutare un percorso individuale di crescita personale e chiunque desideri saperne di più.



Gli incontri sono gratuiti.



È possibile partecipare anche a un singolo incontro.



Per prenotare: Eventbrite

Gallery