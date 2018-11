Sweet days fa tappa a bologna: arriva il maestro Gino Fabbri

Sweet Days, il viaggio di COINCASA con i Maestri della pasticceria italiana per riscoprire la nostra tradizione e le sue moderne reinterpretazioni, fa tappa a Bologna venerdì 30 novembre con un ospite d’eccezione: Gino Fabbri, “l’istituzione della pasticceria bolognese” patron del rinomato locale La Caramella.



A partire dalle 18.30, presso il department store Coin di via Rizzoli, il Presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, il creatore della “Torta del Giubileo del 2000” e la guida della delegazione vincente della Coupe du Monde de la Patisserie a Lione nel 2015, Gino Fabbri, proporrà un imperdibile showcooking con degustazione per condividere con tutti i presenti gli ingredienti per un perfetto aperitivo “dolce”.



Sweet Days è il nuovo ciclo di incontri firmato COINCASA che attraversa l’Italia facendo tappa nelle più belle città del nostro Paese in collaborazione con Identità Golose, il congresso di Cucina e Pasticceria d’Autore che dal 2005 indaga e svela i nuovi trend del mondo gourmet. Se la cucina è diventata una passione globale, la pasticceria infatti non è da meno: si moltiplicano blog, pagine instagram o nuovi format televisivi con protagonisti pastry chef e appassionati.



Oggi più che mai la pasticceria italiana è in continua evoluzione e cambia grazie al lavoro e alla ricerca di artigiani attenti alla tradizione ma anche aperti alle nuove tendenze. Cambiano i gusti del pubblico e sono necessarie nuove alchimie con cui stimolare la golosità̀: oggi la pasticceria si rimodula ovunque in omaggio alla leggerezza per accompagnarci in tutte le ore della giornata, ma restano la tradizione e la qualità̀ delle materie prime a giocare un ruolo di primo piano.



Avvicinare il pubblico all’arte del dolce attraverso il racconto e l’incontro con i più grandi maestri pasticceri, è l’obiettivo di SWEET DAYS, dolce evoluzione del format STORIE DI GUSTO E DI PASSIONE che nel 2016 aveva coinvolto alcuni fra i più rappresentativi chef italiani. A selezionare i pastry chef e a guidare il dialogo fra gli ospiti e il pubblico, sarà ancora una volta Paolo Marchi ideatore e curatore di Identità Golose.