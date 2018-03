Coliandro, l'ispettore cerca comparse: via ai casting

L'ispettore Coliandro torna a Bologna, infatti manca pochissimo al primo ciak dei nuovissimi episodi che verranno girati nel capoluogo emiliano. Per la gioia dei numerosi fa di Giampaolo Morelli & company.

Per le riprese della nuova stagione dell'amata fiction Rai, la produzione è alla ricerca di comparse. I Casting si terranno il prossimo giovedì, a Cesenatico. Anche la località balneare romagnola, infatti, si presterà come set della fortunata serie tv.

CARATTERISTICHE COMPARSE. Si cercano comparse maschili e femminili di tutte le età, in particolare: diverse ragazze, genitori con bambino di circa 5 anni dai lineamenti nordici, ragazzi che sappiano giocare a beach volley, uomo di circa 65 anni alto e magro con look alla cowboy, barista di stabilimento balneare, ballerini di liscio, bagnino, signori di circa 70 anni in buona forma fisica in grado di girare una scena d’azione.

COME PARTECIPARE. Tutte le persone interessate possono recarsi direttamente presso la sala conferenze al piano terra del Palazzo del Turismo di Cesenatico, in viale Roma 112, giovedì 22 marzo, dalle 10 alle 17, come fa sapere CesenaToday.