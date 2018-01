Arte Fiera, XXI collettiva internazionale "Arte a palazzo"

XXI° COLLETTIVA INTERNAZIONALE GALLERIA FARINI CONCEPT CON VITTORIO SGARBI



Galleria Farini Concept, in occasione di Arte Fiera Bologna e di Art City White Night, apre le porte al XXI° evento di "Arte a Palazzo", presso palazzo Fantuzzi, con la collettiva internazionale di pittura, scultura e fotografia, dal 3 febbraio al 15 febbraio 2018, in cui saranno presenti più di 50 artisti nazionali e internazionali.

Il programma istituzionale comprende mostre, eventi e iniziative speciali promossi dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere e con il coordinamento dell’Area Arte Moderna e Contemporanea dell’Istituzione Bologna Musei.



Ospite d'onore il prof Vittorio Sgarbi che ritornerà a presenziare e ad intrattenere gli artisti con le sue acute e pertinenti "lectio magistralis" sull'arte;

Il prof. Sgarbi è divenuto oramai una presenza certa e costante all'interno delle mura rinascimentali e suggestive della Galleria Farini, trasformando ogni Vernissage in un evento unico per prestigio e competenza artistica, definendo la galleria come particolarmente adatta a contenere le mostre collettive di pittura, scultura e fotografia dati i suoi prestigiosi spazi eleganti; Si renderà inoltre disponibile per porre la propria firma nel Catalogo recensivo, prodotto ad ogni edizione di “Arte a Palazzo”, sulla pagina dell’opera di ogni singolo artista partecipante. Tale Catalogo verrà raccolto nella prestigiosa Università di Urbino Carlo Bo, presso la biblioteca di storia dell’Arte ed Estetica.



Inoltre Arte Fiera, come nelle precedenti edizioni, dipinge la notte bolognese con Art City White Night, la notte bianca dell’arte. Una serata eccezionalmente ricca di eventi e di happening, dedicati all’arte contemporanea e ai suoi artisti, e rappresenta un evento unico in Italia e in Europa. La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 3 febbraio fino al 15 febbraio 2018 garantendo in tal modo un’ottima visibilità agli Artisti partecipanti. La selezione sarà di rigore, visto il prestigio dell’evento e le prenotazioni sono già tantissime. Si raccomanda pertanto la massima serietà nel proporre la propria candidatura ed adesione. Si prega di inviare in buona risoluzione le foto delle opere che si intendono esporre, unitamente al modulo di adesione debitamente compilato ed unito in allegato.



Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare il numero della direzione artistica ed ufficio stampa 3348485213. Per candidature scrivere a galleriafarini@libero.it.