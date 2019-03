Sabato 9 marzo 2019 alle ore 18.30 la libreria Squilibrai in collaborazione con La Corte di Felsina presenta il saggio di Anna Rita Delucca ‘La collina dell’anima –Giorgio Morandi e la sua Grizzana.

Modera l’incontro Claudia Malaguti Presidente dell’Associazione Arte e Cultura La Corte di Felsina

Libreria Squilibrai , via Roma 22/24 .San Lazzaro di Savena (Bologna)

Tel 051.0363159 squilibrai@gmail.com



Un territorio misterioso e tutto da scoprire quello dell’Appennino tosco-emiliano dove il ‘pittore dell’anima’ Giorgio Morandi, incontrò un magico luogo d’ispirazione poetica che narrò attraverso la sua pittura di paesaggio, raccontando così, l’aspetto più inconscio dell’interiorità umana e descrivendo una realtà ‘oltre’ il visibile. Questi luoghi del silenzio racchiudono una storia millenaria di popoli e culture che hanno dato voce all’ evoluzione della civiltà.

Il libro, della storica dell’arte Anna Rita Delucca, è strutturato in due parti :

la prima sezione narra della vita, dei costumi e della storia di un territorio ancora da esplorare, a partire dalle origini che si perdono nella notte dei tempi - come i miti delle civiltà etrusche o le storie dei Mastri Comacini, probabili iniziatori della massoneria - fino al contributi che Giorgio Morandi donò alla cultura di questi luoghi collinari, meta di introspezione e meditazione.

La seconda parte descrive la vita e la creatività del geniale pittore bolognese: le varie fasi creative rapportate alle vicissitudini storiche di un’epoca difficile, quella intercorsa tra le due guerre mondiali .

Personaggi del mondo della cultura , dell’arte, della storia hanno avvicinato la figura di Morandi , quali Osvaldo Licini, Francesco Arcangeli, scrittori come Mario Soldati e molti altri raccontati nel loro inquadramento storico all’interno di questo saggio che parla della vita e dell’opera ma soprattutto, dell’intimo pensiero di un personaggio unico nel suo genere per la storia dell’arte del XX° secolo