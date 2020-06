La Collina delle Meraviglie: il programma dal 16 giugno al 15 settembre

Il 16 giugno alle 18.30, in via di Sabbiuno 6 riprende la manifestazione La Collina delle Meraviglie, spazio di valorizzazione del territorio delle prime colline bolognesi e delle sue risorse elaborato dall’associazione culturale Dalla Terra in su assieme a Stappo e Sposto, società che si occupa della somministrazione di vini e piatti tipici.

Anche quest’anno La Collina delle Meraviglie sarà uno spazio in cui i prodotti e le bellezze del territorio, unite alla buona musica, al cibo genuino e al vino artigianale, dialogheranno tra loro al tramonto, valorizzandosi l’un l’altro.

Alla luce del successo avuto lo scorso anno, in cui si è vista la presenza di oltre 20.000 persone da giugno a settembre, nonostante il difficile periodo e seguendo tutte le linee guida per la sicurezza da Covid 19, si riparte martedì 16 giugno alle 18.30 per godere insieme dello spettacolo che il sole regala incontrando le colline bolognesi.

Per sottolineare il valore culturale della musica e per sostenere un settore che ha sofferto particolarmente del recente lock down, La Collina delle Meraviglie propone anche quest’anno una piccola rassegna di musica dal vivo la cui direzione artistica e tecnica è curata, ancora una volta, da Antonio Lovato, professionista del settore musicale e teatrale ed ex proprietario del Vinile Soundsfood di Bologna.

Il programma inizia il 30 giugno alle 20.30, con il concerto del chitarrista di fama nazionale Federico Poggipollini, che anticiperà per l’occasione, per la prima volta dal vivo, il suo nuovo lavoro “Canzoni Rubate”, l’album di cover dedicato a piccole perle della musica italiana, riarrangiate e reinterpretate dal musicista bolognese. A luglio in date ancora da definirsi saliranno sul palco i Limbo Tree con i loro sound che va dal Calypso allo ska, dal Rocksteady al reggae, e a seguire i Jus Brothers, avvocati bolognesi che per l’occasione si toglieranno la toga in nome del rock and roll.

Un occhio di riguardo c’è anche per l’infanzia, altri grandi “non protagonisti” di questi ultimi mesi, consapevoli del fatto che sarebbe complicato tenere i bambini distanziati, sono stati ideati, con Giosi D’amore - responsabile del progetto - dei laboratori di qualità che ogni sera i bambini potranno seguire dal tavolo con i loro familiari. I bambini potranno scegliere tra diversi temi e sarà possibile acquistare un kit contenente una maglietta o due shopper (una piccola e una grande) da decorare seguendo il tutorial, accessibile con un QR code, che racconta l’artista cui si ispira il laboratorio.

In programma ci sono anche percorsi di educazione al gusto dedicati ai bambini (naturalmente divisi in piccoli gruppi) e degustazioni di vini di piccoli produttori per i più grandi, prediligendo le aziende locali.

La cucina del food truck gestito dalla Stappo e Sposto, proporrà anche quest’anno un ricco menu per l’aperitivo o la cena all’aperto (con possibilità di estendere anche al pranzo), accompagnati da vini di vignaioli artigianali e birre di microbirrifici locali.

Sarà infine possibile scoprire il nostro territorio con due diverse iniziative: tutti i giorni piccole gite organizzate dall’associazione Bike in Bo, con biciclette a pedalata assistita, partono dal centro con destinazione Collina delle Meraviglie, mentre, tre volte a settimana, passeggiate naturalistiche, con guide specializzate della Compagnia delle Guide Valli Bolognesi e Cooperativa Madre Selva, partono dalla Collina delle Meraviglie per arrivare, attraverso i calanchi, al monumento ai caduti di Sabbiuno, per poi fare ritorno alla Collina attraversando boschi e campi coltivati (info e prenotazioni v. sotto).

Siamo lieti tra l’altro di annunciare che la Collina delle Mereviglie fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna con Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica



IN BREVE

Alla Collina delle Meraviglie in sintesi troverete:

Un food truck che trasformerà prodotti contadini in piatti della tradizione emiliana, ospitando saltuariamente ristoratori amici di altre regioni d’Italia;

Selezione di vini in mescita di vignaioli artigianali, italiani e stranieri, fatta da STAPPO;

Presentazioni di aziende vitivinicole e serate di abbinamento tra musica e vino;

Birre alla spina del microbirrificio Bellazzi, di San Lazzaro di Savena;

Musica diffusa e concerti dal vivo

Laboratori e intrattenimenti per bambini

Passeggiate con guide naturalistiche

Gite in bicicletta con pedalata assistita

Corner di attrezzi per ciclisti

Il programma delle iniziative

Martedì 30 Giugno ore 21.30 - Canzoni Rubate

Federico Poggipollini, voce e chitarra

Ivano Zanotti, batteria

Marco Prati, basso e cori

Anticipazione del nuovo album “Canzoni Rubate” che uscirà a ottobre 2020. Verranno eseguiti alcuni brani del nuovo lavoro di Federico Poggipollini, oltre all‘ultimo singolo “il chiodo” omaggio a Freak Antoni e agli Skiantos, rivisitazione in chiave acustica di uno dei brani meno conosciuti ma più intensi della band bolognese.

Tutti i giorni con Bike in Bo

Gite di 2 h circa in bicicletta dal centro di Bologna fino alla Collina delle Meraviglie ad orario aperitivo

Prenotazione con 48 h di anticipo al numero 347 0017996

Tutti i giorni con Giosi D’Amore (Gesti di carta)

Laboratori per bambini

Tre giorni a settimana con Compagnia delle Guide Valli Bolognesi e Cooperativa Madre Selva

Facili passeggiate al tramonto partendo dalla Collina delle Meraviglie fino al Monumento di Sabbiuno, per scoprire il territorio sotto l’aspetto storico, botanico e paesaggistico.

Info e prenotazioni Alessandro Conte 32847766980