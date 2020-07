La Collina delle Meraviglie: il concerto dei Jus Brothers

Giovedì 16 luglio alle 21.30, in via di Sabbiuno 6, si saluta il sole con gli JuS Brothers, gruppo composto da otto amici, uniti dalla comune professione forense e dalla passione per la musica e il rock and roll. Nati nel 2015 da un’idea di Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, gli Jus Brothers propongono un repertorio caleidoscopico che spazia da Marvin Gaye ai Police, da Curtis Mayfield ai Simple Minds, da Aaron Neville ai Toto.