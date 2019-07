Colora Piazza Verdi: pennelli e tempere per divertirsi

Sabato 20 luglio "Colora Piazza Verdi": appuntamento alle ore 17:00 in Piazza Verdi. Per piccoli e grandi, un momento di collettività durante il quale dipingeremo in Piazza con pennelli e tempere. Un lungo rullo di carta sotto i portici di Via Zamboni sarà la linea guida della nostra rigenerazione urbana. Evento gratuito senza obbligo di prenotazione.