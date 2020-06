Il 14 giugno alle ore 16.00 "Com'è profondo il...Navile: il canale d'acqua che trasmette Dalla"

Acqua, storia e musica: vieni a scoprire quanto ha da raccontare il Canale Navile con il nuovo spettacolo itinerante COM'E' PROFONDO IL...NAVILE: il canale d'acqua che trasmette Dalla.

Dal Sostegno del Battiferro seguiremo la corrente del Canale Navile fino alla statua della panchina di Lucio Dalla, presso sede del gruppo 7 Gold in via dell'Arcoveggio a Bologna.

Vivere un'esperienza originale alla scoperta del passato della via d’acqua per eccellenza di Bologna: il Canale Navile. Il percorso inizia dal Sostegno del Battiferro, imponente “porta” della navigazione Bolognese. Il percorso è ricco di spunti storici e aneddoti divertenti raccontati da Brunone il sostegnarolo, mentre si passeggia immersi nel verde fra i canneti e le fasce alberate che ornano le sponde di un canale che, pur sgorgando dal cuore della città, conserva elementi naturalistici curiosi e interessanti.

INFO E PRENOTAZIONI

tel. 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com