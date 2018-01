"Coma Cose": il duo rap live in città

Venerdì 12 gennaio COMA COSE (Ita–alt rap/hip hop) + Fosco 17 (Ita-indie) in concerto al Covo Club di viale Zagabria.

Descrivono il loro genere come “Attitudine Urbana” e della loro musica dicono che “suona come gli ingressi dei palazzi di Milano di notte, Laura Palmer o giù di lì”. I Coma Cose sono un duo rap della nuova, attivissima e ancora misteriosa scena alternativa italiana. E’ formato da Fausto Lama e Francesca alias California. Fausto Lama, nome d’arte di Fausto Zanardelli, era precedentemente noto come Edipo, mentre Francesca, originaria di Pordenone, era una dj attiva nella scena techno, rave e drum & bass. Le basi strumentali dei loro brani sono prodotte dai Mamakass.

In apertura sul palco: Fosco 17

Fosco17 nasce sotto i portici di Bologna dall’esigenza di scrivere in musica le sfighe di una vita normalissima. Fosco17 fa musica da sempre ma si chiama così da pochi mesi.