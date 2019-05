Comaschi racconta Guccini in “fra la via emilia e il west"

Si conclude con questo quarto appuntamento il ciclo del format conferenza-spettacolo al Cafe de la Paix. Protagonista Giorgio Comaschi che prende spunto da “Cittanova blues”, il libro di Francesco Guccini dedicato al suo arrivo da Modena a Bologna negli anni 70, col cambiamento della città, le mode, i costumi, gli amori di un'epoca di grande creatività e speranza. Lo stesso Guccini ha stimolato l’amico Comaschi perché lo mettesse in scena.



Dopo un lungo lavoro di cucitura e di sintesi è nato uno spettacolo con Giorgio Comaschi che racconta e cerca di interpretare il periodare “guccinese” a volte ostico e imprevedibile del Maestrone. Un’ora di risate, riflessioni e immagini con l’inconfondibile stile di un grande poeta. E un sorprendente monologo finale. di grande attualità. Previste novità e sorprese rispetto alle precedenti messe in scena.



Durante lo spettacolo, in via Collegio di Spagna n.5, è previsto un aperitivo/buffet dal costo di 15 euro.