Come in vinile - omaggio a Mina

In occasione del primo anniversario di Emilia31, in collaborazione con Berlin vinile, il primo di quattro appuntamenti con la rassegna "Come in vinile", che vedrà sul palco di Emilia31 i Four Season Trio.

Nell’era dei download e degli ascolti da smartphone c’è chi non smette di riservare alla musica i buoni vecchi riti, per gustarla con calma riscoprendo anche oggi il piacere, la magia e le emozioni che può regalarci.

Si parte sabato 22 febbraio con un omaggio a Mina



Voce. Sara d'Angelo

Chitarre: Luca Cremonini

Basso: Pedro Judkpwski



Info: 347 688 2284