"Come nasce una canzone?" Scopriamo insieme al Cubo di via Zanardi.

Sabato 3 marzo, al Cubo di via Zanardi c'è un imperdibile appuntamento con Lorenzo Tozzi, che ci condurrà in un viaggio fantastico tra suoni, rime, note e giochi di parole fino a creare una canzone, la nostra! Un vero e proprio laboratorio delle emozioni, perché per far nascere una canzone non bastano note e parole ma occorrono passione, curiosità, fantasia e tanto amore.