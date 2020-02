Family Academy di Immobiliare San Pietro è lieta di invitare alla partecipazione gratuita all'incontro curato dal Dott. Sebastiano Rosano



INCONTRO GRATUITO



COME RICONOSCERE I DISTURBI COGNITIVI. PREVENZIONE: IL GIOCO COME STRUMENTO DI CONTRASTO AL DECADIMENTO COGNITIVO.



L’incontro nasce dall’esigenza di sensibilizzare i familiari nella fase di riconoscimento precoce del decadimento cognitivo dei propri cari riconoscendone i sintomi e sulle possibilità di prevenzione, che sono di rilevante importanza in una società che invecchia come la nostra, la presenza dell’ Avvocato ci aiuterà a capire quali sono le possibilità e le figure di sostegno e risponderà alle domande al termine dell’incontro.



Con il progressivo invecchiamento della popolazione il decadimento cognitivo è divenuto un importante problema sanitario e famigliare.



L’oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) riporta stime di crescita allarmanti per i casi di demenze. In Italia il numero totale delle persone affette è stimato in oltre 1 milione e gli individui direttamente o indirettamente coinvolti nell’assistenza dei loro cari sono circa 3 milioni.



I temi trattati:



Alcuni dati statistici sulla popolazione che invecchia

Conoscere le cause che portano al decadimento cognitivo

Come riconoscere i sintomi

La fase di accettazione da parte dei famigliari

Diventare Resilienti

Intervenire per mantenere e per migliorare la memoria dell’anziano utilizzando tecniche e strumenti validati per questo

Come attivare le figure di riferimento e a chi rivolgersi

Come affrontare il senso di colpa che subentra per le decisioni che vengono prese

La famiglia: Tutto il nucleo deve essere coeso e coinvolto

Risponde l’Avvocato

La conferenza sarà informativa, aperta e interattiva, lasciando ampio spazio a domande e chiarimenti



Il corso gratuito, organizzato da Family Academy by Immobiliare San Pietro, sarà curato da Sebastiano Rosano in collaborazione con Elisa Vitali e Laura Guidi.



SEBASTIANO ROSANO

Il Dott. Sebastiano Rosano è uno psicologo iscritto all’albo professionale della regione Emilia Romagna,

specializzato sulle tematiche riguardanti gli anziani fragili e il loro declino cognitivo. Lavora da sempre nella realtà

dei cafè Alzheimer della pianura est ed è lo psicologo delle tre strutture dell’ASP nuovo circondario imolese.

Lavora presso uno studio privato a Bologna dove accoglie pazienti che portano tematiche di depressione, ansia,

senso di colpa, elaborazione del lutto ed eventi traumatici, ma soprattutto pazienti che hanno a carico familiari con problemi legati all’invecchiamento.

ELISA VITALI

Elisa Vitali è un Avvocato che si occupa di diritto civile, in particolare diritto delle persone, della famiglia e delle successioni.



LAURA GUIDI

Laura Guidi lavora come commercialista ed è Presidente dell’Associazione Giovani nel Tempo.



Il corso ha un numero di posti limitato, per ulteriori info puoi contattare Paola al 3498609761

Al termine del corso ti verrà inviata la dispensa via mail.