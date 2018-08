“Come un pittore”: il fascino di dipingere all’aria aperta!

Domenica 2 e 9 Settembre: Bambini e Famiglie nei panni di artisti impressionisti per catturare sulla tela sfumature di luce e di emozioni…

Accolti dalla prima donna impressionista della storia, “Berthe Morisot”, i bambini con le proprie famiglie vivono la poetica dell’impressionismo per poi dipingere “en plein air, con cavalletto, pennelli e tavolozza, la bellezza del paesaggio circostante.



> DOMENICA 2 SETTEMBRE dalle ore 16,00: In occasione della Festa del Saslà – seconda edizione a Castello di Serravalle (Valsamoggia – Bologna) in via Don melloni – i bambini dipingeranno la Piana della Sant’Apollinare, la sua architettura, ma anche scorci dei calanchi e delle colline coltivate a vigna, volti e genti del mercato in festa e ceste ricolme di Uva Saslà…. Ciascun bambino potrà tenere a ricordo il proprio dipinto.



Laboratorio Gratuito. Età consigliata, dai 3 anni. Numero chiuso

Turni orari: 16:30; 17:30; 18:30;



Nota bene: l’esperienza di dipingere all’aria aperta è rivolta anche a tutti gli adulti che vorranno partecipare portandosi da casa il proprio materiale artistico.



> DOMENICA 9 SETTEMBRE (in caso di maltempo sarà rimandata al 15 settembre) dalle ore 16,30: durante la IIa edizione di BENVENUTA VENDEMMIA per bambini e famiglie alla Tenuta Bettozza in Via Moglio, 50 – 40037 Borgonuovo di Sasso Marconi (Bo). In un crescere di emozioni e di allegria, i bambini sperimentano anche la pittura con il mosto, per poi dedicarsi al fascino della pittura “en plein air” dipingendo dal vivo, con cavalletto, tavolozza e pennello, la festa dell’aia e i meravigliosi Colli Bolognesi sapientemente coltivati a vite.



Contributo di partecipazione a tutte le attività del pomeriggio € 8,00 adulti e bambini (dai 3 anni di età);



LE ATTIVITA’ didattiche sono a cura della Didattica del MUSEO DI CA’ LA GHIRONDA (www.ghironda.it)

Per partecipare a “Come un Pittore” bisogna prenotare telefonando allo 051.757419 – didattica@ghironda.it