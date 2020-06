Risate e note nel Chiostro: il programma dell’Estate di San Martino

Riapre agli spettacoli dopo molti anni lo storico e suggestivo chiostro medievale della Basilica di San Martino Maggiore di via Oberdan 25, già arena estiva cinematografica e teatrale, in pieno centro a Bologna. Per l’occasione saranno disponibili 120 posti a sedere nel pieno rispetto delle vigenti normative con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Lavoropiù SANMARtime fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.

Otto serate (apertura ore 20 inizio spettacoli ore 21) in compagnia di nuovi e giovani talenti della comicità nazionale e della musica, alcuni al loro debutto bolognese, all’insegna dell’intrattenimento puro e del divertimento: un vento fresco per spazzare via i cattivi pensieri in un luogo da riscoprire e restituire ai bolognesi.

Il programma, sostenuto dal main sponsor Lavoropiù col contributo di Comune di Bologna, Illumia, Bper Banca e Genoma Films e la collaborazione tecnica di RadioSata e Omnia Photo, propone al pubblico dell’Estate bolognese un format brillante per allietare le serate della nostra città con proposte e personaggi che ambiscono a offrire qualcosa di nuovo.

Sul palco - per la direzione artistica di Emilio Marrese con Musica Insieme - si alterneranno stand up comedian (rispettando una perfetta par condicio tra donne e uomini) dalla già collaudata esperienza televisiva nei maggiori programmi di cabaret dei canali nazionali Rai, Mediaset e Sky. Tra questi, in arrivo da Roma le star di Comedy Central Velia Lalli, Chiara Becchimanzi, Cristina Chinaglia e Stefano Rapone e il finalista napoletano di Italia’s Got Talent Francesco Arienzo. Dalla capitale arriva anche Johnny Palomba, il surreale spassoso critico cinematografico romano-colombiano amato da Nanni Moretti, mentre la romana Chiara Moscardelli, scrittrice umoristica, trarrà spunto dal suo ultimo libro “Volevo essere una vedova” sulle disavventure sentimentali di una single emigrata a Milano. Francesco Brandi attore e autore teatrale veneto del Teatro Parenti di Milano, divertirà con le sue “Riflessioni sotto l’ombrellone”

Unica bolognese a esibirsi, la presentatrice Giulia Quadrelli, attrice comica della compagnia Gingko Teatro.

Infine, una serata sarà dedicata a Don’t Tell My Mom, format di successo che vedrà alcuni scrittori e autori bolognesi (tra cui Marcello Domini, Gianluca Morozzi, Alessandro Pilloni e Filippo Venturi) salire sul palco per raccontare al pubblico un aneddoto che “non potrebbero mai raccontare alla mamma”.

Da sempre attenta alla valorizzazione dei giovani talenti, Musica Insieme ha ideato per Lavoropiù SANMARTime una proposta artistica all'insegna dell'originalità dei programmi musicali, percorrendo repertori diversi, dalla classica alla popular music e al rock. Sul palco si alterneranno giovani interpreti ed ensemble, per offrire una vetrina alle migliori energie creative del territorio: Cellophonics, Manuel Zito, Kairos Guitar Quartet, Duo Saphir e Trio Mariquita.

In cartellone anche gli Outsider Swing Quintet, band formata da medici e volontari Ail che si esibisce per beneficienza, e, come special guest, Federico Poggipollini col suo nuovo concerto “Rockdown” in cui presenta i brani dell’ultimo disco “Canzoni rubate”.

L’organizzazione e la comunicazione dell’iniziativa è affidata a Laboratorio delle idee, agenzia di consulenza strategica, pubbliche relazioni e sviluppo di progetti culturali.

Il Chiostro di San Martino, già arena cinematografica parrocchiale negli anni 70 e 80, ha ospitato varie rassegne estive di successo fino al 2010 a partire dal 1989, con “Il Cortile di Croda” dei Gemelli Ruggeri. Poi soltanto alcune esibizioni musicali sporadiche. Sul palco del chiostro in passato sono saliti personaggi come Franca Valeri, Mario Scaccia, Pippo Delbono, Licia Maglietta e Toni Servillo.

Drink&Food by San Martino Bistrot di Marco Pallotti e Paolo Dondarini Organizzazione Laboratorio delle Idee

Il programma è su www.labidee.it facebook.com/SANMARtime e bolognaestate.it Info contatti 051273861 eventi@labidee.it

Prenotazione obbligatoria su http://labidee.eventbrite.com/

Venerdì 3 luglio

CELLOPHONICS (Enrico Mignani, Tiziano Guerzoni, Jacopo Paglia, Alberto Cavazzini violoncelli)

Grandi classici della canzone e della popular music in originali rivisitazioni per quartetto di violoncelli

Johnny PALOMBA in “Recinzioni e altre amenità”

Critico cinematografico colombiano dall’oscuro passato, in scena mascherato: irresistibili le sue recensioni in romanesco

Sabato 4 luglio

Manuel ZITO - Arpa

Un approccio originale al sound dell’arpa, in grado di spaziare dalla world music ad affascinanti commistioni di repertorio classico ed etnico

Chiara MOSCARDELLI in “Volevo essere una vedova”

Le spassose disavventure sentimentali di una scrittrice umoristica in un mondo che non perdona le single

Francesco ARIENZO in “Maschio adorabile poco virile”

Comico napoletano finalista di Italia’s Got Talent: il suo è lo spettacolo di un uomo serenamente inadeguato che nonostante le sue frustrazioni, le sue debolezze e i suoi fallimenti, non si è mai sentito meglio di così.

Domenica 5 luglio riposo o eventuale recupero maltempo

Lunedì 6 luglio

KAIROS GUITAR QUARTET (Carlos Rivero Campero, Ettore Marchi, Francesco Aquino, Serena Di Pede chitarre)

Il quartetto “a pizzico”, formatosi a Bologna, racconta la storia della musica da Bach a de Falla, tra repertorio e tradizione gitana

Velia LALLI in “Una donna senza qualità”

Stand up comedian romana dalla lunga esperienza televisiva (Comedy Central, Sky, Rai). Nel momento in cui si parla tanto di donne, lei le vuole armate dell’arma più potente che conosce: la goliardia. Fornendo un prontuario di battute sferzanti da appuntarsi e utilizzare in caso di “necessità”.

Martedì 7 luglio

OUTSIDER SWING QUINTET (Mike Alfieri sax tenore flauto, Nicola Vianelli tastiere, Vittorio Stefoni chitarra Lodovico Sartarelli basso elettrico, Maurizio Cervellera batteria)

Band formata da medici e infermieri del Policlinico Sant’Orsola e da volontari di BolognAIL: si esibiscono in un repertorio tra jazz e swing per sostenere la ricerca

Chiara BECCHIMANZI in “Fearless”

Attrice, autrice, regista, stand up comedian e progettista culturale. Premio Comedy Roma Fringe Festival 2016, Coppa Solinas Roma Comic Off 2017. Nel cast di “Stand Up Comedy” (Comedy Central) e “Battute?”, Rai2. Il suo show è una terapia di gruppo che coinvolge il pubblico in un irresistibile vortice di paradossi. Stereotipi dissolti, trasformazione dei modelli da seguire, una scanzonata tracotanza e, come in ogni terapia, un finale assolutamente aperto.

Mercoledì 8 luglio riposo o eventuale recupero maltempo

Giovedì 9 luglio

DUO SAPHIR (Veronica Rodella - flauto, Stefano Borghi - clarinetto)

Le sonorità suadenti di questo originale duo di fiati riscoprono melodie e ritmi della tradizione popolare, dalla classica, al tango, allo swing

Giulia QUADRELLI in “Tette, torri e terapia”

Attrice e autrice bolognese, fa parte della compagnia Ginkgo Teatro, lavora anche per il cinema e la televisione. Dal 2019 partecipa a #narrandoBO, progetto periodico di storytelling e stand up comedy dedicato alla nostra città, che nel suo show racconta con affetto, sarcasmo e autoironia.

Venerdì 10 luglio

TRIO MARIQUITA (Consuelo Castellari – violino, Nicoletta Bassetti - violino e viola

Giulia Costa – violoncello)

Tre musiciste ad arco dal repertorio estremamente vasto, dalla classica alle colonne sonore e al tango, fino alla rilettura di brani pop e rock

Stefano RAPONE in “Spettacolo annullato”

Comico e autore romano, ha partecipato ai programmi "Battute?" su Rai 2, "Mai Dire Talk" con la Gialappa's Band, "Natural Born Comedians", "Stand Up Comedy", "CCN - Comedy Central News" ed è autore per il Trio Medusa. Il suo monologo sull’attualità e sui temi classici del genere si caratterizza per lo stile originale.



Sabato 11 luglio

“DON’T TELL MY MOM”

Cinque minuti sul palco per raccontare una storia che non diresti a tua madre… Un format collaudato per le divertenti confessioni di alcuni scrittori e autori e bolognesi: Marcello DOMINII, Gianluca MOROZZI, Alessandro PILLONI e Filippo VENTURI (presenta Silvio PERFETTI)

Federico POGGIPOLLINI in “Rockdown”

Chitarrista rock bolognese, con Ligabue da oltre 25 anni, presenta in anteprima il suo ultimo disco “Canzoni rubate”, raccolta di cover elaborate nel suo stile

Domenica 12 luglio

Cristina CHINAGLIA in “Moriremo tutti ma tu di più”

Monologhi liberi. Monologhi agrodolci. Pezzi che parlano di noi. Pezzi che non si capacitano di esistere un giorno e domani non più. Attrice e stand up comedian che "si costerna, s'indigna, s'impegna, poi getta la spugna con gran dignità"

Francesco BRANDI in “Riflessioni sotto l’ombrellone”

Attore e autore teatrale veneto del Teatro Parenti di Milano, ha lavorato con Nanni Moretti, Paolo Virzì e Pupi Avati. Il suo show è una riflessione sull’impossibilità di guardarsi allo specchio

DEMA Dj Set

Nu-disco one meter away: disco music degli anni Duemila per ballare a distanza di sicurezza