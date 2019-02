Compagnia della Quarta in "Purgatorio Bum bum"

Il 29 marzo chi è pronto a giocarsi l’anima?

Il Teatro Ridotto offre lo spazio. La Compagnia della Quarta i protagonisti: un veterano in camice bianco e una sprovveduta matricola peccatrice.

In Purgatorio Bum Bum Fabrizio Molducci e Mario Coccetti, attraverso il linguaggio del corpo mettono in scena la storia di un “maestro” che ha come ultima speranza quella di approssimarsi ad una vita migliore attraverso la trasmissione delle proprie esperienze ad un allievo non proprio adeguato alle circostanze.



INGRESSO:

- Intero: €10

- Ridotto: €8 (Tessera AICS, COOP, Card Musei Metropolitani, Youngercard)



COME RAGGIUNGERCI:

Bus 87 e 13 (solo serale) dal centro di Bologna e Anzola dell'Emilia. Inoltre il teatro organizza il servizio di CAR SHARING, chiamaci al 349.7468384!



Per info e prenotazioni 349.7468384 - 333.9911554 oppure teatroridotto@gmail.com