Con i nostri occhi - documentario

Nell'ambito della Rassegna "Io ci sto! - Estate in Fattoria", Libertà Era Restare e Associazione Corso Doc-APS presentano, il 28/6/2019 alle ore 21,00, presso Il Circolo La Fattoria, il documentario "CON I NOSTRI OCCHI".



Il Documentario è stato interamente realizzato dagli studenti del Corso Doc del Liceo Laura Bassi, in seguito all'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro svolta sull'isola di Lampedusa con l'Associazione "Libertà era restare".

Tratta il tema dei migranti senza filtri mediatici, visto appunto con "i loro occhi", sull'isola di Lampedusa, terra di frontiera e di sbarchi, ma anche di accoglienza e umanità, mettendo in evidenza interviste e testimonianze che hanno segnato profondamente i loro cuori.



Dopo la proiezione interverranno i protagonisti.