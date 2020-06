Con-visioni a nudo: spettacolo Ekodanza 2020

CON-VISIONI A NUDO



Ekodanza 2020- nuova produzione

Prima nazionale 26 Giugno ore 19:30 presso La CASA del Paleotto all'interno della programmazione La Terra del Corpo 2020



Concept, regia e coreografia: Roberta Zerbini Ekodanza

Danzato e interpretato da: Martina Delprete, Emma Moruzzi e Lucrezia Rosellini



Musiche: Tim Brady / Zumberberg



"Con-visioni a nudo" è una piéce coreografica che indaga la relazione, la visione e il corpo umano, ambiti che si pongono in relazione tra di loro e in dialogo con il pubblico.

Le tre danzatrici sono parte del contesto, nutrendosi ed alimentandolo a loro volta. Una struttura coreografica accompagna il processo interno, che si sviluppa ascoltando il momento presente; non c’è narrazione, se non quella emozionale. In un momento storico dove lo sguardo è iper-sollecitato, guardare lo spettacolo può essere ora un sostegno, un’ancora per aggrappare i pensieri, infine un luogo

dove perdersi un attimo per ritrovarsi altrove.

Il corpo è il luogo dove le matrici sociali e culturali s’iscrivono, si leggono e si traducono seguendo personali proiezioni. “Guardare non è un atto innocente”, ma coinvolge e rende ugualmente responsabili entrambi gli attori dell’azione, danzatrici e pubblico.

La piéce nasce come dono alla natura e al parco del Paleotto che ha accolto per molti anni la ricerca di EkoDanza. Consegnare valore alla produzione coreografica è una necessità politica, come produzione di significato e come sostegno alla creazione di propri immaginari da parte di ogni singolo spettatore. La scelta di proseguire per tutta l’estate con la presentazione dello spettacolo sottolinea, quest’anno più che mai, l’urgenza di sostenere il lavoro artistico come necessario e insostituibile per la comunità, non legato alla mercificazione e alla poca vita destinata comunemente alle produzioni contemporanee.



DOVE: Parco e Casa del Paleotto, Via del Paleotto, 11 40141 Bologna



Repliche:

27 giugno ore 19.30

3-4 Luglio ore 19.30

10-11 Luglio ore 19.30

17-18 Luglio ore 19.30



Per info e prenotazioni: www.ekodanza.it | promozione@ekodanza.it | 370 3664343



“Terra del corpo” fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e

dalla città metropolitana di Bologna-Destinazione turistica.risponde alla necessità di dare valore all’atto della visione, alla sua parzialità e responsabilità.