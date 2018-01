I concerti da non perdere a gennaio

Anno nuovo, concerti nuovi: gennaio comincia alla grande con una serie di concerti che spaziano fra diversissimi generi musicali. Fra palazzetti e teatri, club e locali, ecco i live da non perdere questo mese a Bologna:

1. NEK MAX PEZZALI E FRANCESCO RENGA

Il 20 gennaio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno arrivano Nek, Max Pezzali e Francesco Renga: tre grandi artisti italiani insieme per un live straordinario!

2. DALLA FRANCIA: CHINESE MAN

Torino, Bologna e Venezia le città che vedranno impegnato il collettivo Francese, che con il proprio sound ha incendiato i palchi di tutto il mondo, grazie anche ad uno show audio/video che è pura espressione e spettacolo, unico nel suo genere.

Fautori di un groove ibrido e dalla sperimentazione tra i generi come Hip Hop, Funky, Breakbeat, Trip Hop e suoni meticci, dopo il successo dei precedenti tour che li ha visti collezionare un sold out dopo l'altro e forti dell'uscita del loro nuovo capolavoro "SHIKANTAZA", torneranno nel nostro paese per tre imperdibili date.

3. UMBERTO MARIA GIARDINI

Il 19 gennaio al Locomotiv Club Umberto Maria Giardini. Come conclusione del ciclo di Futuro Proximo torna per una serie di date esclusive in tutto il territorio nazionale con una performance assolutamente unica e indimenticabile in cui il musicista bolognese d’adozione, si mette a nudo ripercorrendo i vent’anni della sua carriera (Moltheni / UMG) nonché proponendo alcuni brani inediti del nuovo album Forma Mentis prevista per l’anno prossimo. Questa serie di concerti privi della sezione ritmica (live in “trio”) non si limitano soltanto a rivisitare l’intera produzione degli anni passati e presenti di UMG, ma cercano di creare una nuova prospettiva legata al pathos e ai sentimenti che solamente dalla musica possono scaturire in maniera così’ potente ed efficace. Visioni e significati legati al rock ma anche alla psichedelica d’autore che negli ultimi anni è andata completamente persa nella deriva delle tendenze e della modernità. Per tutti coloro che amano gli strumenti suonati davvero, e per una performance di assoluta alta qualità nasce DOPO L’IMPERO, 80 minuti di musica e parole di spiccata bellezza dove sarà facile perdersi e ritrovarsi ogni volta.