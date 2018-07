Bologna International Opera Academy, gran finale a Palazzo Magnani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Anche quest'anno si è tenuto il Masterclass dedicato allo studio dell’opera lirica presso il Museo della Musica di Bologna; un programma della durata di due settimane rivolto a giovani cantanti lirici provenienti anche da USA, Cina, Regno Unito, Argentina, Puerto Rico e Svizzera. I due concerti finali si terranno il 19 e il 20 luglio, alle 19, presso il Salone dei Carracci di Palazzo Magnani, sede di UniCredit che, in stretta sinergia con la Fondazione del Monte, è da tempo impegnata nella realizzazione di un progetto culturale volto a far conoscere il patrimonio artistico dello storico edificio bolognese. I giovani cantanti saranno accompagnati al pianoforte ed eseguiranno arie e duetti tratti dal grande repertorio lirico e dal musical. Verranno eseguite le musiche più belle e popolari di Bellini, Mozart, Verdi, Rossini, Puccini, Gershwin, Bernstein. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. L'iniziativa è organizzata dalla Bologna International Opera Academy che intende avviare gli allievi preparati al mondo del teatro, cercando di offrire occasioni di concerto ed esibizioni per presentarli a professionisti del mondo della musica lirica. L’esperienza con il pubblico, il confronto con i colleghi e l’approfondimento dei propri studi attraverso il masterclass tenuto da maestri di chiara fama (cantanti lirici, direttori d’orchestra e registi) sono aspetti fondamentali per lo sviluppo professionale di ciascun artista, al fine di ampliare le proprie conoscenze e migliorare il proprio strumento: la voce.