I concerti di maggio da non perdere

"La musica è il miglior antidepressivo in commercio" disse qualcuno. E allora nel mese di maggio non c'è certo spazio per la depressione, almeno dalle nostre parti: la primavera porta sui maggiori palchi bolognesi grandissimi "big" del panorama italiano e internazionale.

Ecco i concerto da non perdere a maggio:

1. Jovanotti all'Unipol Arena per il live che recupera il 16 aprile

Lorenzo Cherubini/Jovanotti recupera il concerto rimandato dello scorso 16 aprile (per problemi alle corde vocali) e dà appuntamento il 4 maggio 2018. La data bolognese fa parte del tour Lorenzo live 2018, che è iniziato lo scorso febbraio e si concluderà a luglio. Jovanotti si era già esibito a Bologna il 13 e il 14 aprile.