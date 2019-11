Un grande novembre bolognese per la musica dal vivo: tutto il mese è scandito infatti da concerti imperdibili che attraversano i generi e le location di vario genere, dai palazzetti al teatro.

Ecco i 10 concerti di novembre da non perdere:

1. Mika a Bologna con "Revelation Tour"

Mika in concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 29 novembre 2019 con il suo "Revelation Tour". L'artista famoso anche sul piccolo schermo con questo tour promuove il nuovo album "My Name Is Michael Holbrook", uscito lo scorso 4 ottobre.

2. Fabrizio Moro live a teatro

Dopo gli appuntamenti nei palasport, Fabrizio Moro torna a esibirsi live nell'atmosfera più intima e raccolta dei teatri. Il concerto sarà un'occasione unica per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, un artista capace di emozionare il pubblico grazie alle sue parole sempre dirette. Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci sarà la sua storica band composta da Claudio Junior Bielli (pianoforte, tastiere e programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Davide Gobello (chitarra), Alessandro Inolti (batteria) e da Andrea Ra (basso e cori). L'appuntamento bolognese è fissato per il 18 novembre alle 21.00 al Teatro EuropAuditorium.

3. Paola Turci: il concerto bolognese è a teatro

Il 14 novembre Paola Turci dal vivo a teatro. Dopo le due date di maggio a Milano e a Roma, Paola Turci comincerà il suo tour teatrale toccando anche il Teatro Celebrazioni di Bologna, il 14 novembre. Il 45 giri in tiratura limitata de "L'ultimo ostacolo", il brano in gara al Festival di Sanremo, è già acquistabile. La canzone è il primo capitolo del suo nuovo album di inediti dal titolo "Viva da morire" in uscita il 15 marzo e già in preorder. Un album pieno di vita che prende il titolo da un brano in esso contenuto e ricco di sorprese. È inoltre online il video de "L'ultimo ostacolo", diretto dalla regista francese Anissa Bonnefon e con la partecipazione di Sarah Felberbaum e Giuseppe Fiorello. I due attori si cercano senza mai incontrarsi facendo immaginare un sogno o l'inizio di una nuova storia d'amore. Sulla sfondo di Roma Paola Turci interpreta la sua canzone. Appuntamento al Teatro Celebrazioni.