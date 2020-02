I concerti di febbraio da non perdere a febbraio

Un mese invernale scaldato dalla musica: nei teatri, nei club, nei palazzetti. Ed ecco quali sono i nomi che spiccano nelle prossime settimane in città.

Ecco i concerti di febbraio da non perdere:

1. Negrita: il concerto per celebrare i 25 anni

Mercoledì 26 febbraio 2020 dalle ore 21:00 i Negrita in concerto al Teatro Auditorium Manzoni. I Negrita sono un gruppo alternative rock italiano, formatosi all'inizio degli anni novanta a Capolona, in provincia di Arezzo. Prendono il loro nome da una famosa canzone dei Rolling Stones: "Hey! Negrita".

2. The legend of Morricone

The legend of Morricone è un viaggio incredibile tra le melodie di film come "Mission", "La leggenda del pianista sull'oceano", "C'era una volta il west", "Nuovo Cinema Paradiso" e "Malena". L'Ensemble si avvicina alla musica di Morricone dopo collaborazioni nazionali ed internazionali importanti con artisti del calibro di Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, Francesco Renga, Andrea Bocelli, Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Nile Rodgers, Sam Smith e Luis Bacalov. 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d'Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l'idea dell'Ensemble Symphony Orchestra, fiore all'occhiello del nostro Paese, di porre omaggio al Maestro.

3. Nada in concerto al Teatro Antoniano

È un momento difficile tesoro, tour nei teatri 2020. Nada torna in tour, nei teatri italiani, per festeggiare quello che è stato un anno di concerti incredibile per l’artista. Un successo totale di pubblico e critica, prima nei club in primavera e poi nei festival estivi. Lo spettacolo dal vivo sarà totalmente rinnovato per queste speciali occasioni live. Appuntamento bolognese il 21 febbraio 2020.

4. Ketama126 live all'Estragon

Il 29 febbraio Ketama126 presenta l'album "Kety" uscito lo scorso mese di ottobre. Kety Live Tour 2020 fa tappa all’Estragon di Bologna, sabato 29 febbraio 2020. Apertura porte: ore 19:00 Inizio evento: ore 21:00

5. Il direttore e solista Julian Rachlin

Lunedì 17 febbraio il direttore e solista Julian Rachlin all'Auditorium Manzoni. Violinista, violista e direttore d’orchestra, Julian Rachlin è uno dei musicisti più brillanti e apprezzati nel nostro tempo. Nel corso dei suoi primi anni di carriera si è esibito come solista insieme alle orchestre più prestigiose e ai più grandi direttori. Si è recentemente imposto come direttore di grande successo, apprezzato per lo stile dinamico e le interpretazioni vibranti, forte di una presenza sempre maggiore sui palcoscenici internazionali. È Direttore ospite principale della Royal Northern Sinfonia, dell’Orchestra Filarmonica di Turku e dell’Orchestra Sinfonica di Kristiansand.

6. Setti live a Bologna

Il 15 febbraio Setti in concerto al Covo Club. Setti comincia a scrivere e registrare canzoni da solo nel 2007. Realizza numerosi ep autoprodotti fino ad arrivare alla realizzazione di due dischi. Ahilui (2013) e Arto (2018). Nel 2019 porta in giro le canzoni di Arto per l’Italia nelle date dell’Artour, incontra molte persone. Uno degli incontri è con Mauro da Re (La Mela, Caniggiah) con cui registra, arrangia e produce 5 canzoni nuove in 24h (con l’aiuto di Marco Zuccaro e Andrea Da Dalto) che vanno a comporre l’EP Artico. Artico (2020) è una costola del disco Arto (già dal titolo), in cui si esplorano altre tematiche e sonorità, un tentativo di parlare di quello che sta succedendo in giro, che si vede in Italia e dentro una persona, scritto da Setti in viaggio e registrato durante una tappa del viaggio stesso. Il nuovo ep Artico uscirà solo in versione digitale, perchè è un disco volatile, che non vuole entrare in un supporto e sciogliersi. Artico sarà presentato al Covo il 15 febbraio 2020 e per la prima volta nel live ci saranno i musicisti che lo hanno suonato (Caniggiah) e la band del tour di Arto (la Lonely Arto Club Band: Luca Mazzieri, Luca Lovisetto, Stefano Mappa).